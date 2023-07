Esther Llamazares, todo a la vez en todas partes

No se lo acaba de creer. Es 2018 y la madre de la autónoma reivindicativa, de la futbolista, de la presidenta de Asociación Española contra el Cáncer en Avilés y de la vocal de la Cámara de Comercio acaba de saber que ahora su hija se ha afiliado al PP. Está acostumbrada a las sorpresas, pero esta no la había visto venir. Y eso que todavía no sabe que pronto va a ser portavoz en el Ayuntamiento y secretaria general del partido en Avilés, ni mucho menos que en cinco años estará haciendo maletas para el Congreso. Detrás de María Esther Llamazares Domingo (Oviedo, 1970), número uno en la lista del PP por Asturias, número cuatro en una familia de ocho hermanos, hay una empresaria inquieta, "independiente y rebelde", una trabajadora precoz y una política de vocación tardía y ascenso rápido que viene con muchas vidas simultáneas, muchas líneas en el currículum y otros tantos charcos en los zapatos. En los zapatos y en las botas, porque de los seis años a los veinte jugó de centrocampista creativa, ya organizadora, en el incipiente fútbol femenino de los setenta y ochenta, aquel tan distinto del de ahora, pero tan "divertido", con mucha menos repercusión y más barro. De ahí viene a la política una centrocampista con lodo de muchos campos, o con restos de muchos charcos.

En el Fondo Femenino de Avilés y el Racing Principado de Oviedo jugaba de mediocentro, pero escorada a la izquierda (ay), y fue siempre muy asociativa, en el fútbol y en la vida. Muy inquieta, sí, pero nunca pensó que fuera a terminar metida también en el intenso fragor de los fregados de la política. Su billete a la Carrera de San Jerónimo viene de una familia obrera "que está flipando" y tiene el sello de la infancia en Valliniello, el barrio avilesino crecido con la siderurgia al que sus padres se mudaron desde Oviedo a sus cuatro años. Herminio Llamazares trabajaba en una subcontrata de la antigua Ensidesa y Esther Domingo en el servicio de limpieza del HUCA hasta que tuvo que dedicarse a cuidar de "un mundo de personas" y a tejer jerséis iguales de colores distintos que pudieran ir pasando de un hermano a otro. Las expropiaciones y derribos del "cinturón verde" de Valliniello, para mejorar la calidad medioambiental de un espacio que tenía demasiada vecindad con la gran factoría, llevaron a la familia a La Ren, en la parroquia de Cardo (Gozón), pero Esther iba a acabar volviendo para instalarse otra vez en Valliniello, parte alta, cuando se independizó y se casó a los veinte. Toda su vida se ha movido mucho, literal y figuradamente, con la convicción de que poder demostrar que "se pueden hacer muchas cosas a la vez". Cuando el autorretrato la define "inquieta", movida y rebelde, la biografía lo respalda recordando que a los catorce años ya trabajaba atendiendo a un matrimonio en La Ren y aprendiendo a utilizar la romana en su tienda de ultramarinos, que a los dieciséis tuvo su primer contrato en un videoclub de Luanco y que acabó como secretaria y dando clases teóricas en la autoescuela en la que se matriculó a los dieciocho para sacarse el carnet de conducir. A la vez, hizo un ciclo de FP de administración de empresas, otro de comercio y marketing y "a cachitos", Derecho en la UNED, que sigue "obsesionada" por terminar. A todo esto, fue madre –Alejandro va a cumplir 22– un año antes de abrir en 2002 su propia compañía de organización de eventos y gestión externa de empresas. Entusiasta de la formación, concienzuda "apasionada" de su trabajo, se hizo "todos los cursillos que se puedan imaginar" y recorrió varios caminos laborales simultáneamente. Ya había sido responsable de contabilidad en la Clínica Rozona, secretaria técnica en la Sociedad Asturiana de Geriatría y Gerontología, directora de marketing y publicidad del Real Oviedo (2012-2014) o directora general del Real Avilés (2014-2015) cuando una reunión de rutina en el Club de Empresas de Avilés, a la que asistió como vocal de la Cámara de Comercio, llevó hasta allí a la entonces presidenta del PP asturiano. Sería 2015 cuando Mercedes Fernández le tomó la matrícula. La llamó, hablaron. Volvieron a hablar, ella pensó que "cuando protestamos, y yo protesto mucho, también hay que pensar en hacer cosas" y dio aquel paso al frente. O hacia dentro. Entró en el PP de Avilés cuando la junta local quedó en manos de una gestora que presidía el entonces diputado Pedro de Rueda, en 2019 encabezó la lista de las municipales y consiguió cuatro concejales –venían de seis– que se acaban de convertir en nueve. Esta película se llama "todo a la vez en todas partes". Con el espíritu de la autónoma ha tenido que aprender a ser al mismo tiempo la presidenta, la gerente y la limpiadora de su empresa, Llamazares simultaneó su propia campaña municipal con la dirección de la autonómica que lideraba Diego Canga. No se ha parado a pensar cómo será todo, pero ahora, deprisa, deprisa, se apresta a trabajar en el tren o a buscar acomodo en los aeropuertos para seguir haciendo varias cosas a la vez y ser en Madrid diputada y en Avilés concejala. "Si la alcaldesa dice que no se puede, es que nunca ha sido autónoma". La candidata acusa al PSOE de "no hacer nada por la cultura" La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Esther Llamazares, defendió ayer desde Oviedo la "apuesta clara" del PP por la cultura y la contrapuso a la actitud del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, "que no ha llevado a cabo las inversiones necesarias en el sector". La aspirante popular, que asistió al pregón y desfile conmemorativo del primer peregrino del Camino de Santiago en la Plaza de la Catedral junto al también candidato al Congreso Silverio Argüelles o el portavoz del PP en la Junta Diego Canga, acusó a los socialistas de "apropiarse también de la bandera de la cultura", pero "no hacer nada por el sector pese a las múltiples necesidades que tiene". El presidente, concreta Llamazares, deja "sin desarrollar, por ejemplo, la ley del cine y la cultura audiovisual o el Estatuto del Artista y ha omitido la conservación y la promoción del patrimonio histórico". Se compromete a desarrollar "la ley del mecenazgo para fomentar la colaboración público privada y la necesidad de hacer una revisión fiscal en el ámbito cultural". Mientras tanto, el número tres en la lista popular al Congreso, Silverio Argüelles, criticó como ejemplo el "abandono" al que el Gobierno de Sánchez ha sometido a la ópera de Oviedo, "discriminada" frente a la de Bilbao, dijo. "El Gobierno de Feijóo tratará a todos los españoles por igual", concluyó.