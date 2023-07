José María Figaredo: "El votante del PP se parece mucho al de Vox, y el dirigente del PP se parece al del PSOE"

José María Figaredo Álvarez-Sala (Gijón, 1988) es diputado nacional y presidente de Vox en Asturias. En las elecciones generales del próximo domingo de nuevo encabeza la candidatura de su partido por el Principado.

–¿Con qué expectativas electorales afronta las urnas del 23J?

–La sensación es muy buena: en la calle, en los mercados... Todo el mundo se acerca, nos da abrazos, ánimos...

–¿Nota más calor que hace cuatro años?

–Similar. Mucho afecto. Quizás ahora veo más porque el partido tiene mucha más notoriedad.

–¿Cree que Vox volverá a sacar un diputado?

–¿En Asturias? Sin duda, sí, sí, lo veo bastante claro.

–Uno, pero no dos...

–¿Por qué no? ¿Por qué no?

–¿Qué sería un buen resultado para Vox en Asturias?

–Un buen resultado es tener la confianza de muchos asturianos. No soy capaz de fijar un número concreto...

–Las encuestas les vaticinan una caída notable a nivel nacional.

–Esas encuestas, más que encuestas, realmente lo que pretenden es dirigir el voto.

–¿No se fía de ninguna?

–No.

–¿Ni siquiera de la del CIS?

–Tampoco.

–¿No temen un batacazo?

–Lo que podríamos temer es que nos pase como a Pedro Sánchez: que no puede salir a la calle salvo que tenga a todos los actores ya contratados para sus actos.

–¿Tienen miedo al verano, al calor...?

–El votante de Vox está muy movilizado y no creo que la fecha nos suponga un gran problema. Lo que es evidente es que si Sánchez ha elegido el 23 de julio es por algo, él cuenta con algo, con algún tipo de presencia o de triquiñuela que sin duda tiene en la manga.

–¿Por qué Vox da tanto miedo a muchos españoles?

–El bipartidismo se está dedicando a demonizar a Vox. Todos sus eslóganes van dirigidos a colocar etiquetas falsas a Vox. No pueden entrar a criticar ni a valorar nuestro programa porque saben que es perfectamente razonable y que una proporción altísima de los españoles lo comprarían.

–Asusta a muchos que Vox haya entrado en el gobierno del Ayuntamiento de Gijón...

–La realidad es que, a pesar de las etiquetas que nos ponen, todos los votantes de ese espectro sociológico llamado derecha ven a Vox con un partido muy razonable. Todos los votantes del PP aplauden los pactos de gobierno con Vox. Son solo algunos dirigentes del PP los que nos demonizan, en ese intento de agradar a una izquierda que jamás les va a aceptar.

–O sea, que usted ve un divorcio entre la cúpula y la base del PP...

–Cuando se escucha a algunos portavoces nacionales del PP criticar a Vox lo único que buscan es tratar de compadrear con esa izquierda que en ningún caso les va a aceptar. El divorcio es que el votante del PP a lo que más se parece es el votante de Vox. Y, sin embargo, el dirigente del PP a lo más que se parece es el dirigente del PSOE. Ése es el problema.

¿En qué beneficiaría a Asturias el voto a Vox?

–Mejoraría la vida de la gente. La forma más evidente es lograr expulsar el socialismo del Gobierno de España. Y para lograrlo no basta con que el PP gane las elecciones. Porque el PP, una vez que llega al gobierno, en muchas ocasiones lleva a cabo políticas muy similares a las socialistas. Hace falta que Vox esté imprimiendo el carácter y el rumbo de sus gobiernos. Y eso beneficiaría directamente a los asturianos, igual que a todos los españoles.

–¿Podría ser más concreto acerca de qué problemas de la gente podría mejorar su partido?

–No aceptamos que en 2024 se impongan peajes a las autopistas de España. Lucharemos para que eso no suceda. Vamos a pelear para que la cuota de los autónomos no suponga el lastre que hoy les impide llegar al fin de mes. Para las pymes y los autónomos, proponemos que el IVA se liquide conforme al criterio de caja, es decir, que solo tengan que pagar por el IVA que efectivamente han cobrado, no por lo facturado que aún no han cobrado y que actualmente tienen que pagar por adelantado...

–No acaba de concretar nada para Asturias...

–Pregúnteme. Parece que tiene algo en la cabeza y me está dando vueltas. ¿Cuál es la pregunta?

–La pregunta es que en su discurso hay unas cuantas prioridades que son genéricas, como echar a Sánchez de La Moncloa, pero que la problemática de los asturianos es concreta...

–Sí, pero no. Nosotros defendemos la ganadería y atacamos al lobo. El lobo no puede estar por encima de las personas, como actualmente está. Y eso beneficia no solo al asturiano, sino a toda la España ganadera. Decimos que la ley de restauración que se acaba de aprobar en Europa, que va a promover que los campos de cultivo se eliminen para restaurar ese terreno a su estado original, atenta contra nuestros agricultores. Y eso vamos a defenderlo y beneficia a los agricultores asturianos y del resto de España. Creemos que todas las infraestructuras tienen que terminarse cuanto antes, y eso afecta a la alta velocidad de Asturias, afecta a la autopista Y beneficia también a todos los españoles. Cuando decimos que la industria tiene que ponerse por delante de la ideología, de las limitaciones a las emisiones de CO2, de las prohibiciones de venta de automóviles, eso beneficia a la industria siderúrgica de Asturias, pero también a la industria de la automoción de Valladolid, Barcelona o Valencia. Al final, nuestras propuestas son para todos los españoles. No vamos a hacer una promesa para un barrio. Eso es política municipal. Nosotros peleamos por el bien de la nación. Un plan hidrológico nacional implica que tres embalses sucesivos del río Navia podrían convertirse en centrales de bombeo.

–¿Se equivocan quienes ven a Vox muy cómodo contra Sánchez y menos cómodo con o contra Feijóo?

–Vox no está muy cómodo en ninguna posición, puesto que vemos como España decrece, disminuye y cómo los españoles pierden bienestar cada día. El objetivo de Vox es revertir esta situación y luchamos incómodamente, casi con pesar, contra ella.

–¿Quién prefiere que gobierne en la próxima legislatura: Sánchez o Feijóo?

–Preferiría que gobernase Abascal con mayoría absoluta. Pero, claro, habrá que ver cuál es el resultado.

–Qué Vox sabe hacer oposición está acreditado. ¿Sabe Vox gobernar?

–Yo creo que también está acreditado.

–¿Dónde?

–Castilla y León es un ejemplo magnífico. Por ejemplo, hemos adoptado medidas muy concretas para favorecer a nuestros ganaderos, en contra del Gobierno central. Además, Vox ha reducido gastos, entre otros las subvenciones a partidos políticos, patronal y sindicatos. Tanto es así que están teniendo que volver a trabajar muchos de los liberados sindicales que trabajaban para el sindicato.

–Ante el goteo de mujeres asesinadas por hombres, ¿usted comprende que haya dirigentes de Vox que digan que la violencia machista no existe?

–Es la misma cantinela de siempre. Cuando un hombre mata a una mujer no hace falta adjetivarlo de ninguna forma: eso es un asesinato. Un asesinato es malo por atentar contra la dignidad de una persona. Es indiferente que sea una mujer o un hombre: quien asesina debe permanecer en la cárcel hasta el cumplimiento íntegro de su condena. Aquellos criminales sexuales que cometen los crímenes más graves deben permanecer en la cárcel de por vida. Y el único que lleva esas propuestas en su programa es Vox. ¿Qué va a pasar cuando reincida algunos de esos violadores a los que han soltado o reducido condena por la ley del "sólo si es sí"? ¿Cómo se explica que este gobierno, que gasta más que nunca en el Ministerio de Igualdad, tenga las peores cifras de asesinatos de mujeres de la historia de España? Las mujeres están más inseguras ahora que en 2018, cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno.