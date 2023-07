La negociación PSOE-IU busca sin escollos un programa político común

La negociación entre PSOE e IU para la formación del próximo gobierno del Principado se ha plantado en la víspera del inicio del debate de investidura después de recorrer sin escollos, pero aún sin acuerdos elevables a definitivos, una parte de la fase más "política" del proceso. Las dos delegaciones tratan de consensuar las líneas básicas de un programa conjunto antes de llegar, eventualmente, al abordaje de los cambios de organigrama que pueden terminar con algún consejero de la coalición de izquierdas dentro del próximo Ejecutivo regional.

Las conversaciones no han llegado aún hasta ese punto en el que habrá que sustanciar el interés de IU por gestionar una consejería o dos del llamado eje "productivo" del gobierno, pero fuentes próximas a la negociación ven puntos de sintonía en lo político y no descartan, pero tampoco pueden asegurar con certezas, que todo esto pueda llegar a un desenlace satisfactorio antes de que el miércoles se vote por primera vez la segunda investidura del socialista Adrián Barbón como presidente del Principado. Antes, mañana, el debate comenzará con su discurso. Mientras tanto, permanece abierto un diálogo en el que todavía no se habla de nombres, pero que recorrido una parte sustancial del camino.

Tomé prevé decidir su voto en "asamblea abierta", una figura que según la dirección de Podemos "no existe"

El todavía presidente en funciones ha dicho a sus colaboradores que no hablará con posibles aspirantes a consejeros hasta que no sea investido, pero en su entorno se baraja para su segunda experiencia un gobierno con un amplio nivel de renovación respecto al primero. En la parte de IU, si hubiese acuerdo para la reedición del Gobierno de coalición, el coordinador y portavoz parlamentario, Ovidio Zapico, tendría muchas opciones de ser consejero. Si hubiera un segundo departamento, sería para una mujer.

Más allá de especulaciones, y después de algunas reticencias iniciales, las dos partes aceptan que han dado pasos hacia delante. No se puede decir lo mismo de Podemos, que atesora el voto decisivo para que Barbón pueda ser investido el miércoles, en la primera votación y con mayoría absoluta, sin esperar a una segunda que tendría que celebrarse el viernes.

El voto 23 –que se sumaría a los 19 del PSOE y a los tres de IU– está en manos de Covadonga Tomé, pero sobre su sentido sigue sin haber certezas después de que la dirección de su partido adoptase una decisión que ella no reconoce. El Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos ha decretado que el voto ha de ser afirmativo, pero ella persevera en que votará "lo que diga la militancia" en una asamblea abierta que se convocará para hoy o, probablemente, mañana por la tarde con una invitación, dijo ayer, "a todos los militantes que quieran participar, debatir y pronunciarse". "Es la forma normal de funcionamiento y la única de hacer participar a la militancia", sostiene.

El problema vuelve a ser que ni ella reconoce la decisión del Consejo –porque no hubo debate, sólo una simple votación en la que participaron catorce personas de un órgano con 26 componentes, aduce– ni la dirección su asamblea abierta. "Esa figura no existe" en los estatutos, afirma el exdiputado y secretario de acción institucional, Rafael Palacios, que aclara que la decisión sobre el sentido del voto en la investidura compete al Consejo Ciudadano. A la "Asamblea Ciudadana Autonómica" se le reservan, entre otras, la ratificación o revocación "de todo aquello que haya sido fruto de acuerdos, pactos o negociaciones".

Palacios asegura que no contempla más alternativa que un voto afirmativo de Tomé en la votación del miércoles y sobre el escenario de posibles sanciones que abriría una abstención no quiere oír hablar, de momento. El representante de la dirección persevera en que su estrategia es negociar tras la investidura una entrada en el Gobierno que, ahora sí, debería ser sometida a la aprobación de la Asamblea Ciudadana Autonómica.