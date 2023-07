El pacto "social y político" por la atención primaria que Cofiño quiere llevar al Congreso

Un estudio realizado en Noruega concluye que tener un mismo médico de familia más de 14 años contribuye a reducir la mortalidad un 30%. "Imagina que se descubriera un fármaco que ofreciera ese resultado, diríamos que es algo fantástico", sugiere Rafael Cofiño, el médico y exdirector general de Salud Pública que da el salto a la política en esta campaña como candidato y número uno de Sumar al Congreso por Asturias. El problema sobre la necesaria reforma de la Atención Primaria centra su debate con tres profesionales de la sanidad pública asturiana: Manuel Díaz trabaja en la parte administrativa del Centro de Salud de El Llano, Pablo Pérez Solís es médico de familia en el centro de salud de Laviada, donde también tiene su destino Jennifer Ceñera como enfermera de familia.

Los profesionales coinciden en la importancia de los recursos humanos cuando se plantea una intervención estructural sobre la Atención Primaria. "La Primaria está muy por debajo de mínimos en médicos, en enfermería y en administración. Al no haber médicos, la organización es bastante deficitaria", expone Manuel Díaz. "Hay un problema de nivel asistencial, que se ha descuidado, no solo de médicos", apunta Pablo Pérez. "Al final, al ser un equipo influye tanto si faltan médicos como administrativos o enfermeros", añade Jennifer Ceñera. "Si no hay implicación de todos los estamentos, difícilmente lograremos avances. Y se pueden lograr, con una mejor organización", corrobora el administrativo del grupo, que repasa la evolución histórica, a peor: "La Primaria estuvo creciendo de forma bestial, llegó a un punto en que empezó a bajar y ahora está desplomada".

Rafael Cofiño, director general de Salud Pública durante la pandemia, da el salto a la política nacional, la de los grandes programas y las macrocifras, desde el servicio público más demandado por la ciudadanía, donde la gestión asistencial depende de las autonomías. "La respuesta a la Primaria requiere diferentes niveles de actuación: hay uno de gestión política, autonómico; los propios centros de salud tienen su capacidad para, por ejemplo, organizar su funcionamiento administrativo, como ocurre con el de El Llano en Gijón", admite.

Una nueva ley

Cofiño señala el punto de partida para cambiar la Primaria, que va en el programa de la formación que lidera Yolanda Díaz. A nivel global, la propuesta de Sumar es hacer una nueva ley del Sistema Nacional de Sanidad. "El marco legislativo es muy importante para marcar el rumbo y blindar el sistema", argumenta el médico. "La novedad de esta ley es que el eje vertebrador del sistema sea la Atención Primaria, porque la realidad se ha vuelto más compleja: tenemos más personas mayores y más dependientes", esgrime Cofiño, que también pone el foco en la necesidad de dotar de más dinero al, según Manuel Díaz, "hermano pobre" de la sanidad española. "El Estado también decide sobre el presupuesto sanitario, y la Atención Primaria requiere un mayor porcentaje del gasto, con una partida específica de aumento. España está a la cola, la Atención Primaria debe recibir el 25-30 por ciento del gasto sanitario público", sostiene Cofiño, que introduce esta cifra con la cautela de que "a veces se imputa a inversión en Primaria unas partidas que son para todo el sistema". Pero la realidad que subyace, apunta, está clara: "Tiene que haber más dinero para la Primaria".

La resolución de otra de las asignaturas pendientes pasa porque la atención en los centros de salud cobre mayor protagonismo. Pablo Pérez constata que "muchas veces se dice que la Primaria es la base del sistema sanitario, pero son solo palabras, la realidad es que el eje y el centro del sistema es el hospital. Los centros de salud son dispositivos periféricos que deciden muy poco dentro de un área sanitaria". A juicio de Cofiño, "el poder se ha centrado mucho en el ámbito hospitalario y la Primaria ha sido como un accesorio en el sistema de Salud, cuanto tiene que ser la que vertebre. La ruta asistencial del cuidado de un paciente tendría que estar coordinada desde Atención Primaria", propone.

La cohesión entre centro de salud y hospital "es muy deficitaria", apuntala Manuel Díaz, que pone un ejemplo que se vive en el día a día de los pacientes. "La gente viene desorientada. De urgencias hospitalarias te mandan a Primaria, de Primaria al hospital; la analítica te la pide el traumatólogo, te la pide el médico de familia. Al final, doble gasto y se pierden mogollón de recursos", asegura el administrativo de El Llano. "Debería haber más comunicación entre los niveles", corrobora Jennifer Ceñera.

El diagnóstico de los profesionales es coincidente. La Atención Primaria, por el número de pacientes que pasan cada día por los centros de salud, necesita una mayor dedicación y preferencia por parte de los gestores de la sanidad pública. Rafael Cofiño recoge el guante y va más allá de lo que pueda hacer el político de turno: "La Primaria requiere un gran pacto de Estado no solo político, también social, como el de las pensiones. Aunque parezca una declaración de principios, si este mensaje se incluye en el imaginario real de la población y los partidos políticos sería fundamental, como hoy está asentado que nadie toque las pensiones", argumenta el candidato de Sumar.

Pero no es fácil. "El imaginario colectivo ve al hospital como el lugar donde está la vida inteligente. Por ejemplo, se vende que se pone en marcha el robot Da Vinci para cirugía en Cabueñes y se dice que va a revolucionar el sistema sanitario; pues no, revolucionará esa cirugía concreta, que afectará al 1 por ciento de la población, pero no el sistema sanitario", expone Pablo Pérez. "La revolución sería apostar por la Atención Primaria, donde acude toda la población", concluye la enfermera Jennifer Ceñera. "Para el sistema sanitario igual es más revolucionario crear puestos específicos de Enfermería Familiar y Comunitaria en los centros de salud, que un robot en un hospital, que es fantástico, pero bueno…", plantea Pérez.

Otra laguna detectada por Cofiño que afecta de lleno al ámbito estatal es "la falta de equipos técnicos en el Ministerio de Sanidad que evalúen el funcionamiento del sistema. El marco estratégico de Atención Primaria para España es interesante, pero no hay técnicos encargados de medir indicadores y monitorizar la calidad de la asistencia que se presta en el conjunto del país o impulsar proyectos", afirma el que fuera director general de Salud Pública. "Aunque los documentos estén muy bien, si después no hay ejecución, de nada sirve", advierte el candidato de Sumar, que el 23J se somete por primera vez al examen de las urnas para tratar de llevar al Congreso el empeño de que los discursos sobre la Atención Primaria pasen de las "palabras bonitas", que "ya tienen cansados a los profesionales", advierte Pérez, para mejorar el día a día en los centros de salud.

El aspirante achaca al PSOE "políticas conservadoras"

El cabeza de lista de Sumar al Congreso de los Diputados por Asturias, Rafa Cofiño, parafraseó ayer a la líder de su candidatura, Yolanda Díaz, llamando a la máxima movilización y al voto a Díaz como auténtico "voto útil" frente a la derecha y la ultraderecha y la puesta en marcha de políticas para la mayoría social que el PSOE en solitario no impulsa. "Sumar es el voto decisivo por varios elementos, pero por dos fundamentales", dijo en una visita al mercado de Grado, porque Vox es la formación a la que vamos a dejar fuera del Gobierno y porque somos las políticas realmente progresistas. El PSOE tiene políticas todavía conservadoras" mientras "Yolanda Díaz ha demostrado en el gobierno de coalición que es ella y los partidos que están en Sumar los que tiran hacia el progresismo". Sus propuestas, enfatizó, "son más que palabras, porque llegan acompañadas de hechos: "Ha conseguido aumentar los salarios, los ERTE, mejorar las pensiones.... Queremos seguir ganando en derechos sociales y seguir mejorando los salarios de las personas en nuestro país". Restando importancia a las encuestas, Cofiño observa que "somos el partido que tiene programa". A sus ojos, el resto de los contendientes en estas elecciones decisivas "están mareando algunas cuestiones, en una campaña de anécdotas y sin propuestas reales".