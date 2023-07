La contracrónica del discurso de investidura de Barbón: muchos abrazos y algún bostezo

Adrián Barbón no se salió ni un ápice del guion. Leyó durante una hora y veinte minutos 29 folios (a letra Arial, tamaño 11) de un discurso bañado en triunfalismo. Pero esa euforia no la trasladó con su gestualidad. Estuvo encorsetado y mirando constantemente al papel, aunque entre frase y frase levantó la vista para dirigirse al centro, a la derecha y a la izquierda. El hemiciclo estuvo buena parte de la primera sesión del pleno de investidura en estado de letargo. Incluso algunos de los diputados socialistas bostezaron. El presidente en funciones solo rompió la monotonía en tres momentos: cuando hizo defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y dos diputados de Vox abandonasen sus escaños, cuando habló en asturiano, y cuando atacó de forma directa al partido de Santiago Abascal.

El inicio

La sesión empezó puntual, a las diez de la mañana, con el estreno de Juan Cofiño como nuevo presidente de la Junta General del Principado. El cometido del ex vicepresidente autonómico fue, no obstante, muy liviano: de abrir y cerrar el pleno. El primer examen lo tendrá hoy con la intervención de los grupos parlamentarios. Ahí se verá si Cofiño es exigente con el cronómetro. Barbón bajó ayer al atril con una carpeta cargada de folios. Posó sobre la madera un buen taco de papeles (seguramente los 29 folios del discurso se multiplicasen por dos o por tres debido a un aumento del tamaño de letra) y empezó a hablar: "Señor presidente, señores y señoras diputados, autoridades presentes en esta Cámara, asturianos y asturianas...".

La indumentaria

Barbón unió en su corbata al PSOE y a Asturias: fondo rojo y pequeñas cruces de la Victoria en azul marino. También llevó la insignia del Principado en la solapa de su chaqueta y una pulsera de cuero con los colores de la bandera de la región en su mano derecha. Todo muy regional, porque para Barbón, como se encargó de recordar una vez más, "Asturias, siempre lo primero". Incluso si de presidente del Gobierno está su jefe socialista, Pedro Sánchez.

Los asientos

La vuelta del bipartidismo se vio ayer en los asientos de una Junta con 15 caras nuevas. El PSOE y el PP suman 36 de los 45 escaños y los dos grandes bloques se sentaron enfrentados. Como es obvio, PP, a la derecha, y PSOE, a la izquierda. En comparación con la pasada legislatura, hubo baile de sillas: Convocatoria por Asturias-IU ocupa hoy los sillones que antes fueron de Ciudadanos; Vox se sitúa donde hace unos meses estaba Podemos; y el grupo mixto, compuesto por Adrián Pumares (Foro) y Covadonga Tomé (Podemos), están arriba del todo, en el centro, donde antes se colocaba IU.

Las reacciones

A juzgar por las caras, la mayoría de la sala se aburrió, y bastante, durante la intervención de Adrián Barbón. El popular Diego Canga, con semblante muy serio, no paró de coger notas. No fue el único que estuvo con el boli en la mano o tecleando en el ordenador. Otros cambiaron el portátil por el móvil, aunque no precisamente para apuntar frases del futuro presidente, sino para chatear o entrar en las redes sociales. El forista Adrián Pumares mostró con un giro constante de su silla las ganas que tenía de que Barbón acabase ya. En la tribuna, en la que estaban una treintena de autoridades, tampoco se palpó mucho entusiasmo.

El discurso

Y eso que Barbón mostró una Asturias gloriosa frente al "narcótico de la decadencia –dijo–, el parapeto de quienes carecen de confianza en las posibilidades de nuestra tierra". El presidente en funciones dio datos que demuestran que una "nueva Asturias", que "esta vez no va con retraso, desfasado respecto a regiones españolas o europeas, sino a la cabeza", está en marcha. Desde el "récord histórico" de exportaciones de 2022 hasta el saldo migratorio positivo que acumula la región desde 2016. También sacó Barbón en su discurso, consciente del malestar que hay en el campo, el medio rural y negó que estuviese sumido en la decadencia.

Primer ataque a Vox

Más miga tuvo su alusión al feminismo y a la igualdad. "La mejor Asturias, como la mejor España, se edifica sobre la igualdad. Lo proclamo cuando se fija la diana en el feminismo. Las fuerzas de la reacción lo persiguen como una presa de caza política. Frente a ellas, Asturias ni un paso atrás (...). Si hay una marea de involución en España, queremos que el Gobierno de Asturias sea un dique y rompeolas a favor de la igualdad", defendió Barbón, dirigiéndose a Vox sin nombrarlo. Sus palabras provocaron que dos diputados de la formación de Abascal, Gonzalo Centeno y Javier Jové, abandonasen sus escaños durante unos minutos.

Segundo ataque a Vox

Pero volvieron y estuvieron presentes cuando, ya casi al final, el socialista nombró directamente a Vox y entró en plena campaña electoral. "Pueden reprocharme que haya excluido a Vox de la ronda de reuniones con los portavoces. En verdad, es un grupo parlamentario que cumple todos los requisitos legales y que ha sumado un importante respaldo electoral. Sus votantes merecen toda la consideración". Sin embargo... "mi gobierno no ayudará a blanquear una fuerza que hace bandera de la reacción. No me importa tanto que cuestionen el Estado autonómico como que nieguen la violencia machista o desprecien las políticas de igualdad". Los diputados Carolina López, Sara Álvarez Rouco, Gonzalo Centeno y Javier Jové negaron con la cabeza.

El asturiano

Por el medio, hubo otro momento en el que Barbón consiguió despertar a su audiencia: cuando habló en asturiano y pronunció "furcies (políticas)" en vez de "fuercies". Hasta él mismo se rió y rectificó. Aprovechó este apartado para pronunciar una frase del libro "Nunca vencida" de David Guardado, lingüista, académico de la Llingua y experto en transformación digital de Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA.

La despedida

Barbón concluyó su discurso como su eslogan de campaña: "Debemos continuar la marcha porque llegó el momento de Asturias". Solo le aplaudió su grupo parlamentario y salió directo a la tribuna. A mitad de camino se encontró con Adriana Lastra, cabeza de lista del PSOE al Congreso, con la que se fundió en un abrazo. A continuación, saludó uno a uno a las autoridades asistentes, entre ellas al Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, al que también abrazó. Al resto dio besos y estrechó manos: Delia Losa (delegada del Gobierno), José Luis Rodríguez-Vigil (ex presidente del Principado), Begoña Sesma (presidenta del Consejo Consultivo), Roberto Fernández (Síndico Mayor), Jesús Chamorro (presidente del TSJA), Esther Fernández (Fiscal Superior), las senadoras María Jesús Álvarez y Mercedes Otero, Juan Luis González (delegado de Defensa), Luis Vicente Márquez (Comandante Naval), Ignacio Dompablo (Comandante Aéreo), Luis Carlos Espino (Jefe Superior de Policía), Francisco Javier Puerta (Coronel jefe de la Guardia Civil), Cecilia Pérez (presidenta de la FACC), María Clavo (presidenta de FADE), José Manuel Ferreira (vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo), Teresa Fernández (vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón), José María Vega (vicepresidente de la Cámara de Comercio de Avilés), Jorge Fernández Sangrador (Vicario General), Javier Fernández (secretario general de UGT), Mar Celemín (secretaria de Política Sindical DE UGT), Ana María Rodríguez (secretaria de Política Institucional de CC OO), Gerardo Argüelles (secretario de acción sindical de CC OO), María Fernández (cabeza de lista del PSOE al Senado), Mariví Montesrín (alcaldesa de Avilés) y Faustino Blanco (director de la FINBA).