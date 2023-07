Las reacciones al discurso de investidura de Barbón: "dudas" ante la oferta de pactos y falta de "intensidad" en las propuestas

Adrián Barbón pidió grandes pactos sobre varios "asuntos de Estado" para Asturias, pero llama también a la "unidad progresista" durante su discurso de investidura en la Junta General. El discurso de Barbón ha abierto el pleno de investidura, que culminará con la elección del próximo jefe del gobierno.

Los grupos parlamentarios han mostrado sus diferencias con las propuestas del Barbón. Para el PP, suena "bien" la oferta de pactos, pero tiene "dudas". Podemos, en cambio, le reprocha la falta de "intensidad" a la hora de buscar acuerdos. Para IU, el candidato a la presidencia del Principado no ha abordado en su discurso “a fondo cuestiones trascendentales, como la industria o el medio ambiente”. Desde Vox lo acusan de manipular y ofrecer "las mismas soluciones"; algo que también ha mencionado Foro Asturias al definir la intervención de Barbón como “continuista”.

Diego Canga (PP) duda de los pactos

Al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Diego Canga, le sonó “bien” la oferta de pactos lanzada por el candidato socialista, Adrián Barbón, pero le surgen “dudas” sobre si esas palabras acabarán plasmándose en hechos. Destacó que las ofertas de pacto sobre el reto demográfico o de salud mental ya habían sido sugeridas por él, y añadió que lo que desea es que se traduzcan en un acuerdo a través del cual el PP pueda “corredactar” las leyes y normas que los desarrollen. Canga, en todo caso, destacó que Barbón tiene “una historia” y que su discurso de este martes ha incluido numerosas “repeticiones” con respecto al de hace cuatro años, lo que significa “muchos incumplimientos” y un grado de ejecución presupuestaria “muy bajo”. De ahí sus “dudas”. También duda sobre cuánto de lo anunciado por Barbón comparte IU. “Teníamos la esperanza de que (el PSOE) gobernara en solitario, pero si su aparente socio comparte todo lo que ha dicho, eso cambia radicalmente el escenario”, ha señalado Canga.

Carcedo (PSOE) apoya el discurso "preciso y realista" de Barbón

Dolores Carcedo, portavoz del Grupo Socialista en la Junta, ha indicado que el de Barbón fue “un buen discurso, claro, preciso, realista y bien estructurado”. Un discurso que demuestra que Barbón tiene “a Asturias en la cabeza” y “un proyecto coherente para Asturias a largo plazo”. Es, además, un presidente “con conocimiento y experiencia de gestión”, ha añadido. “Vivimos un momento de transformación muy importante para Asturias, en el que hay que afrontar retos y aprovechar oportunidades”, ha dicho Carcedo, quien destacó que dos “claves” para el futuro inmediato son la preservación del “corazón industrial de Asturias” y “el medio rural”. Ha añadido que el objetivo ha de ser ”reforzar, renovar y cuidar” el Estado del bienestar, garantizando la igualdad de oportunidades y no dando “ni un paso atrás” en materia de “igualdad entre el hombre y la mujer” y la “protección de la diversidad”. Ha subrayado asimismo la “disposición al diálogo, el acuerdo y la colaboración” de Barbón con otras Administraciones y con otras fuerzas políticas, en defensa “del proyecto común que es Asturias”. Ha destacado asimismo la llamada al consenso de Barbón y ha manifestado su confianza en que la legislatura que ahora comienza sea la de “la búsqueda de consensos”, pues Asturias vive “un momento crucial”.

"Los socialistas por sí solos no van a acometer la época de cambio que Asturias necesita”, sostiene Zapico (IU)

Ovidio Zapico, portavoz de IU Convocatoria por Asturies, fue crítico con Barbón al considerar que en su discurso cayó en ocasiones en “hacer solemne lo obvio”, como cuando anunció reuniones con el presidente de España y los dirigentes de otras comunidades autónomas. También ha pretendido mostrar “un elenco de avances y éxitos que en ocasiones no son tales” y no ha abordado “a fondo cuestiones trascendentales, como la industria o el medio ambiente”. Zapico ha echado en falta “autocrítica”, sobre todo si “de verdad pretende impulsar una época de cambio". Ha asegurado que es precisamente sobre esa “vocación transformadora” que no ha mostrado Barbón sobre la que están negociando IU y el PSOE. El dirigente de IU ha visto “lagunas” en el discurso de Barbón, lo que lo indica que los socialistas “por sí solos no van a acometer la época de cambio que Asturias necesita”. Sobre las negociaciones para formar gobierno conjunto, en cambio, ha asegurado que avanzan “a buen ritmo”, con “franqueza y sinceridad”. Ha destacado que no está “obsesionado con los plazos”, pues considera que un “buen acuerdo político requiere tiempos y tiempo”. Y ha añadido que es “optimista” sobre el desarrollo de la negociación. “Salgo más convencido aún de que Convocatoria por Asturies debe formar parte del futuro gobierno para impulsar el cambio que requiere nuestra comunidad”, ha finalizado.

Tomé (Podemos) tilda de "carta a los Reyes Magos" las propuestas de Barbón

Covadonga Tomé, única diputada de Podemos, ha apuntado que el discurso de Barbón la trasladó a un lugar “completamente diferente al que viví durante los últimos cuatro años”. Ha admitido que es “lógico” repasar los logros anteriores, pero considera que Barbón ha sido “excesivamente autocomplaciente” y que "no es verdad” lo que ha contado sobre asuntos como la salud mental, la atención primaria o las listas de espera sanitarias. El discurso de Barbón ha sido, en su opinión, una “carta a los Reyes Magos”, un discurso lleno de propuestas, en el que ha anunciado que se hará “lo que no se hizo en estos cuatro años”. A Tomé le ha llamado la atención la insistencia de Barbón en torno al diálogo y al consenso, aspectos en los que “con Podemos ha sido bastante poco intenso”. Ha abogado por un “gobierno estable y progresista”, que podría conseguirse “fácilmente”, sumando los 23 diputados que suman PSOE, IU y Podemos, para no dejar “con opciones a las fuerzas políticas que en cuanto tienen oportunidad pactan, como ha ocurrido en Xixón”. Tomé ha señalado que será la militancia la que decida su voto de mañana sobre la investidura de Barbón. Ha explicado que ante la negativa de la dirección de Podemos de convocar a la militancia, lo ha hecho el Grupo Parlamentario. Los inscritos en Podemos votan telemáticamente desde las diez y media de la noche de ayer, y podrán hacerlo hasta la misma hora de este martes. Antes, a las seis de la tarde, se ha convocado una asamblea en Gijón. En su opinión, era “ineludible” que una decisión del calado del sentido del voto en la investidura de Barbón fuera tomada por la militancia, y no por el Consejo Ciudadano. “Yo soy la voz de transmisión de la militancia”, ha concluido Tomé.

Vox denuncia "manipulación y engaño”

Carolina López, portavoz de Vox en la Junta, calificó a Barbón de “presidente de la manipulación y el engaño”, al llamar al diálogo y el consenso cuando “ha excluido a los 53.000 asturianos que han votado a Vox, algo a lo que ya estamos acostumbrados desde hace cuatro años”. A su juicio, Barbón se ha reconocido a sí mismo como “un presidente incapaz”, al repetir “los mismos problemas” y proponer “las mismas soluciones” que hace cuatro años. Ha señalado que precisamente al aplicar idénticas soluciones a los mismos problemas el resultado será “absolutamente nada”. Ha augurado cuatro años más de “parálisis” y de “destrucción de riqueza, empleo y población”. Sí ha reconocido que Barbón es “experto es estética, maquillaje y marketing” al haber adornado su discurso con “palabras bonitas”. Pero también lo ha calificado como “el presidente más antidemocrático de la historia de Asturias” por el “cordón antidemocrático que ha impuesto a un partido legal, constitucionalista y que con sus 53.000 votos es la tercera fuerza política de Asturias”.

Foro Asturias echa en falta "ambición"

Adrián Pumares, único diputado de Foro Asturias, ha indicado que el discurso del Barbón ha deparado “pocas sorpresas” y le ha provocado "preocupación" porque ha percibido “continuismo”, cuando la legislatura pasada, pese a las dificultades que han entrañado la pandemia, la guerra de Ucrania y el incremento del precio de la energía, ha sido “de parálisis”. Ha criticado que leyes “relevantes”, como la del reto demográfico, no han salido adelante en cuatro años y que, en general, el calendario legislativo no se ha cumplido. Espera que esta vez sí se cumplan las promesas en torno a las ayudas a los enfermos de ELA y para el reto demográfico, así como la aplicación de una fiscalidad diferenciada en la zona rural. Ha lamentado que se haya hablado “poco” de infraestructuras pendientes y ha manifestado que sigue "con la mano tendida" al diálogo y para presionar al Gobierno de España para que salde sus deudas con Asturias. También ha reclamado diálogo en torno a la financiación autonómica, porque “mientras no se tengan en cuenta las características de Asturias será difícil hacer frente a los grandes retos pendientes”. Finalmente, ha señalado que en el discurso de Barbón ha echado en falta "un poco más de ambición".

Adriana Lastra pide un gobierno socialista en España: "Eso significará más infraestructuras e inversiones para Asturias"

Adriana Lastra, número uno del PSOE al Congreso el 23J, ha asegurado que el de Adrián Barbón ha sido “un discurso cargado de futuro”, en el que ha hablado "de la Asturias que queremos construir entre todas y todos, una Asturias moderna, verde, digital, en la que nuestra industria sea pionera y el avance de por dónde debe ir la del resto de España, y en la que el mantenimiento del Estado del bienestar siga siendo fundamental, donde el empleo siga creciendo, y donde se siga generando riqueza y esta se reparta de manera equitativa". Por eso considera “importante” que a partir del 23 de julio “también haya en España un gobierno socialista”. Porque eso significará “más infraestructuras y mejores para Asturias” y “más inversiones”. Ha resaltado que si, por el contrario, “lo que tenemos enfrente es un gobierno del PP en España, sabemos lamentablemente que eso significará para Asturias boicoteo, retroceso y poner palos en las ruedas al Gobierno del Principado”. Ha destacado que en España solo quedan dos gobiernos de izquierdas, los de Castilla-La Mancha y Asturias, y eso significa “que van a venir a por el Gobierno de Asturias y que van a intentar boicotear sus políticas”. Ha añadido que “frente al pacto de la involución de la derecha, lo que necesitamos es una alianza por el futuro de Asturias, una alianza de todos los progresistas para defender nuestra tierra, y por eso pido el voto el 23 de julio para el Partido Socialista”.