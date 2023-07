Podemos carga contra la cesantía de los diputados: "Es innecesaria", un error político y una obscenidad"

En Podemos Asturias, o al menos en la parte que representa su única diputada en la Junta y algunos de sus exparlamentarios, la indemnización por cese que acaba de aprobar la cámara “es innecesaria” y “una obscenidad” que “no es un paro, sino un privilegio” y “nos aleja de la gente”. La única representante de los morados en la institución, Covadonga Tomé, ha reprobado este martes la implantación de la paga escoltada por los exportavoces de la formación Enrique López y Daniel Ripa y después de que éste, de los dos el único que tendría derecho a solicitarla –por haber sido diputado la pasada legislatura–, haya vuelto a anunciar que no lo hará. Tal y como está planteada la medida, bastaría con que no formalizase la petición, dado que se concede únicamente a demanda, pero ha adelantado su pretensión de presentar ante la Mesa un escrito en el que oficializa su renuncia junto a la solicitud de que las cantidades que le corresponderían –36.675,92 euros después de retenciones, según sus cálculos– “se destinen a causas sociales”.

Esa es la postura de Ripa, no necesariamente la de Podemos, a algo más de una semana de que la Junta cierre el 5 de agosto el plazo de un mes que ha establecido para la admisión de solicitudes. La Mesa aprobó al inicio de esta legislatura una indemnización de un mes de salario por cada año de servicio en el parlamento, hasta un máximo de doce mensualidades, para aquellos diputados de la pasada legislatura que hayan pasado en el cargo al menos los dos años inmediatamente anteriores al cese en régimen de dedicación exclusiva y no dispongan al salir de la cámara de ninguna fuente adicional de ingresos pública o privada. Ripa calcula que cumplen las condiciones “entre siete y diez” de sus excompañeros de hemiciclo, entre ellos algunos de Podemos. Además de la propia existencia de la paga, el exportavoz y exsecretario general de la formación morada en Asturias denostó las “mentiras” de quienes sostuvieron que la cesantía parlamentaria no se iba a aplicar con carácter retroactivo, sino sólo de esta legislatura en adelante. Fue Rafael Palacios, exportavoz morado y representante de la facción del partido enfrentada a la de Tomé y Ripa, uno de los que aseguró eso al final del mandato pasado.

Mientras acaba el plazo para la solicitud, la Junta ha habilitado una partida máxima de 250.000 euros para hacerle frente –con la conciencia de que el gasto necesario no va a llegar a tanto– y ha recibido las primeras consultas de exdiputados interesados. Ripa presentará su escrito a sabiendas de que no es necesario porque “quiero dejar constancia de que tengo derecho y cumplo las condiciones”, que no la pide porque no quiere y no porque “no cumpla o porque se me haya olvidado presentar el papel”. “Se dijo que era un paro para diputados –para compensarles la carencia de ese derecho– y una conquista de la clase trabajadora, pero es mentira”, afirma. “Homologar esto a una paga por desempleo es una obscenidad”, remarca señalando que un desempleado con la cotización máxima cobra 1.225 euros al mes y 1.575 si tiene dos hijos”, mientras que a él, compara, por ocho años de diputado le corresponderían 4.595… “Se da a entender que hay alguna clase de precariedad cuando se es diputado”, señala después de constatar que la decisión de renunciar a lo que llama “cheque moqueta “no es sencilla en lo personal. Triplica mi declaración de bienes”.

López, que fue diputado después de sindicalista, y que antes de entrar al parlamento como parlamentario entre 2015 y 2019 gritó mucho ante la escalinata de la Junta, megáfono en mano, “ahí está la cueva de Alí Babá”, interpreta bajo ese prisma que la indemnización es “un error político y una injusticia social que éticamente no tiene un pase” y aleja al parlamento de la ciudadanía. En la misma línea, Covadonga Tomé recuerda que sólo Podemos se opuso a la medida cuando se votó en la Junta de Portavoces y añade que es “innecesaria”. “Todos los que asumimos la responsabilidad y tenemos la enorme suerte y el orgullo de servir a los asturianos en la Junta lo hacemos con vocación de servicio”, haciendo un “trabajo remunerado” en el que no debería caber ninguna “compensación posterior”.