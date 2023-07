Podemos aún no descarta entrar en el Gobierno y detecta "coincidencias" con el acuerdo entre PSOE e IU

La única diputada de Podemos en la Junta persevera. A dos días de la toma de posesión de Adrián Barbón como presidente del Principado y a cuatro del anuncio de la composición del nuevo gabinete, Covadonga Tomé aún no descarta la entrada de su formación en el próximo Ejecutivo regional. No ha mantenido más conversaciones desde que Barbón dijo en la Junta que “no se dan la condiciones” para añadir a Podemos al bipartito que ya ha acordado con IU, pero añade que “pueden pasar muchas cosas antes de la formación del Gobierno” y que hablar con el PSOE “sería lo normal”. “No creo que las conversaciones estén finalizadas”, remarca, ni aunque hayan transcurrido sin noticias de los socialistas cuatro días después del cierre del preacuerdo entre PSOE e IU. Insiste tomé en que “Barbón no se puede permitir el lujo de dejar pasar la oportunidad de tener en Asturias un Gobierno con mayoría progresista y sin fisuras de ningún tipo, respaldado por 23 diputados” que le darían la mayoría absoluta. “Sería un error político”.

Hasta ahora, el presidente cuenta con los 22 que le da la suma de su partido con IU y con un Ejecutivo de coalición construido sobre la base de un proyecto político que Tomé comparte. Las catorce páginas del acuerdo rubricado el viernes “me parecen bien. Es un programa político estupendo y ojalá se cumpla. Asturias sería un país mucho más feliz, moderno y progresista de lo que es ahora”. Ella encuentra en el documento “muchas coincidencias con el programa de Podemos y con lo que yo le propuse a Barbón como acuerdos de Gobierno durante la sesión de su investidura como presidente en la Junta”.