Tomé, sobre la valoración electoral de Belarra: “La generosidad que Podemos tuvo con Sumar hay que mantenerla”

Covadonga Tomé comparte sólo la parte de la valoración electoral de Ione Belarra en la que la secretaria general de Podemos menciona “la generosidad” que la formación morada tuvo con Sumar en los meses previos a las elecciones del 23J. La única diputada del partido en la Junta General apostilla, no obstante, que además esa generosidad "debe mantenerse" y deja de coincidir cuando califica el rédito que la plataforma de la izquierda obtuvo el domingo en las urnas. Reseña Tomé que a pesar de que en este proceso de convergencia hubo "algunas cuestiones que no fueron muy positivas desde el punto de vista de Podemos", ahora toca “reforzar esa confluencia que es Sumar y que ha obtenido unos resultados peores de los que a mí me habría gustado, pero que son buenos, que seguramente van a permitir reeditar un Gobierno de coalición y van a consumar el principal objetivo de todos los que pensamos y votamos progresista en este país, que la derecha y la extrema derecha no llegasen al Gobierno de España”.

“Las declaraciones de Ione Belarra son las suyas”, sigue la diputada asturiana, que también se separa de su secretaria general al menos en una parte del reproche a Sumar por la “invisibilización” de Podemos y del feminismo… “El feminismo es algo tan transversal, tan amplio y tan maravilloso que decir que se invisibilizó por cuestiones tan concretas me parece un error. Quizá se invisibilizase a algunas personas muy significadas con el ministerio de Igualdad”, apunta sin mencionar a la ministra Irene Montero, “pero vamos a dejar el feminismo aparte, porque me parece suficientemente importante como para no meterlo en este enredo”. Podemos “merecía haber tenido más protagonismo en Sumar”, acepta Tomé, “pero es muy fácil hablar de los errores de la campaña a posteriori. Es el momento de ser capaces de hablar de lo positivo, de reconocer las virtudes de Sumar, de Podemos dentro de Sumar, y de seguir trabajando en ese escenario”.