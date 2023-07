Podemos aún no descarta el Gobierno y ve "coincidencias" con el acuerdo PSOE-IU

La única diputada de Podemos en la Junta persevera. A poco más de 24 horas de la toma de posesión de Adrián Barbón como presidente del Principado y a cuatro del anuncio de la composición del nuevo gabinete, Covadonga Tomé aún no descarta la entrada de su formación en el próximo Ejecutivo regional. No ha mantenido más conversaciones desde que Barbón dijo en la Junta que "no se dan la condiciones" para añadir a Podemos al bipartito que ha acordado con IU, pero añade que "pueden pasar muchas cosas antes de la formación del Gobierno" y que hablar con el PSOE "sería lo normal". "No creo que las conversaciones estén finalizadas", remarca, e insiste en lo dicho respecto a que "Barbón no se puede permitir el lujo de dejar pasar la oportunidad de tener en Asturias un Gobierno con mayoría progresista y sin fisuras de ningún tipo". "Sería un error político".

Hasta ahora, el presidente cuenta con los 22 que le da la suma de su partido con IU y con un Ejecutivo de coalición construido sobre la base de un proyecto político que Tomé comparte. En las catorce páginas del acuerdo detecta ella "muchas coincidencias" con los postulados de Podemos" y afirma que "es un programa político estupendo que ojalá se cumpla. Asturias sería un país mucho más feliz, moderno y progresista de lo que es ahora". En Podemos, o al menos en la facción a la que representan Tomé y algunos de sus exparlamentarios, la indemnización por cese que acaba de aprobar la cámara "es innecesaria" y "una obscenidad", "no una paga por desempleo, sino un privilegio" que "nos aleja de la gente". Tomé reprobó ayer la implantación de la paga escoltada por los exportavoces de la formación Enrique López y Daniel Ripa y después de que éste, de los dos el único que tendría derecho a solicitarla, haya vuelto a anunciar que no lo hará. Tal y como está planteada, bastaría con que no formalizase la petición, dado que se concede sólo a demanda, pero ha adelantado su pretensión de presentar ante la Mesa un escrito en el que oficializa su renuncia junto a la solicitud de que las cantidades que le corresponderían –36.675,92 euros netos, según sus cálculos– "se destinen a causas sociales". A tenor de sus estimaciones, cumplirían las condiciones para solicitarla "entre siete y diez" diputados del pasado mandato.