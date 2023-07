Toda la familia reunida con alegría extra: el hermano de Barbón se muda a Asturias

El ejemplo empieza por casa, podría decirse sobre los objetivos marcados por el presidente Barbón para la próxima legislatura: combatir el reto demográfico, atraer empresas, hacer retornar a los asturianos de la diáspora e incrementar la cifra de niños. La familia de Adrián Barbón asistió con indudable orgullo y emoción a su segunda investidura como Presidente del Principado, pero también con una inevitable alegría que exhibía Gaudiosa Rodríguez: ¿hay mejor noticia para una abuela que tener a sus nietas en casa?

Y es que precisamente esta semana Pablo, hermano de Barbón y quien le sigue por edad, se mudaba a Asturias. Él, su mujer y sus dos hijas (Cayetana y Martina) se instalaron en Asturias tras ocho años residiendo por motivos profesionales en Málaga. "Estabamos muy bien en esa tierra que nos acogió, pero la verdad es que la tierrina se echa de menos", confiesa Pablo Barbón minutos después de que su hermano fuese proclamado oficialmente como Presidente de la duodécima legislatura autonómica, haciendo el número noveno como máximo mandatario asturiano de la autonomía, incluido el periodo entre 1982 y 1983 de Rafael Fernández. La familia del Presidente (sus dos hermanos, Pablo y Borja; sus padres, Adenso Barbón y Gaudi Rodríguez; su cuñada Zahira Cosme (con "h", especifica diligente Cayetana), además de otros parientes, asistieron emocionados al acto. "Ha sido muy emocionante", señala Gaudi Rodríguez, que inmediatamente busca a sus hijos para que hablen.

"Estamos muy emocionados y más por él, porque esto de la política es su vida; Adrián dedica a ello el 95 por ciento de su tiempo", explica Pablo Barbón. En Málaga ejerció labores comerciales vinculadas al sector energético. "Ahora he tenido la oportunidad de volver a Asturias, pudiendo elegir desde dónde trabajar, así que hemos vuelto, con la sede de la empresa en Oviedo", detalla el hermano del Presidente. La firma se llama Enerthy Consultores, se ha instalado en plena calle Uría de Oviedo y oferta servicios para ayudar a sus clientes a mejorar y optimizar su coste energético: una seña de identidad de la nueva economía basada en la eficiencia y la responsabilidad ante el cambio climático.

Quienes asistían especialmente perplejas eran las pequeñas Cayetana y Martina. No pudieron acudir a la pasada investidura de su tío, pero esta no se la han perdido. Ellas son, principalmente, las responsables de que en la sede de la Presidencia del Principado se sirva colacao, además del café habitual para las visitas. Han estado en varias ocasiones en el despacho de su tío (quien les profesa un gran cariño), especialmente a la hora de la merienda. Pero en la primera visita no pudieron tomarse un Colacao. "Eso ya quedó resuelto", bromea Zahira Cosme.

El discurso del Presidente, en un tono más emocional y personal que político (un aspecto que ya abordó en su discurso de investidura), ya comenzó con referencias a su familia: "Tal vez la emoción me venza en algún momento de este acto; reconozco a mis padres, amis hermanos, a mis sobrinas... también a mis amigos más queridos y a las personas especiales de mi vida", inició Barbón su intervención.

No olvidó el Presidente referirse a sus abuelos: "Quiero distinguir al fondo, en algún lugar, el recuerdo de los rostros viejos, arrugado de cariño, de mis abuelos; sé que todo se lo debo, que jamás podría haber llegado aquí sin ellos".

Y un apunte para los análisis políticos: la relación entre Adrián Barbón y Adriana Lastra rebasa cualquier observación basada en juegos de poder. Adriana Lastra acudió al acto en la lista de "familiares" del Presidente. Y lo primero que hicieron los hermanos de Barbón, sus padres y sus sobrinas fue hacerse fotos con Lastra y su hijo Alejandro, a quien la diputada dio el biberón en la sala Argüelles de la Junta poco antes del inicio del acto. No era el único niño en el edificio: también estaba Yoanna, hija del alcalde de Llanera (Gerardo Sanz) y la alcaldesa de Ponga (Marta Alonso), ambos del PSOE.