Page y Chivite apuestan por la investidura de Sánchez y Mañueco y Rueda defienden la victoria de Feijóo

Los cuatro presidentes autonómicos (dos del PSOE y dos del PP) presentes en la toma de posesión servían de muestra para medir el pulso entre socialistas y populares de cara a la formación de gobierno en España. Por el PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la presidenta de Navarra (en funciones) María Chivite; por el PP, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Page lanzó el primer recado contra la llamada de Vox a que "diputados del "PSOE bueno" apoyasen la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Yo a los de Vox les he escuchado siempre decir que no hay socialista bueno", indicó para afirmar que quienes "estén buscando transfuguismo" o "golpes de mano o ‘tamayazos" se equivocan porque "no tienen muy claro en qué consiste la democracia". Page llamó a "respetar lo que han votado los ciudadanos" y a "cumplir las normas, también las de los propios partidos políticos".

Pese a que el líder manchego (el único barón del PSOE que conserva la mayoría absoluta) ha sido crítico con los acuerdos de su partido con sectores nacionalistas, ayer en Oviedo mantuvo cautela a la espera de las decisiones que adopte Pedro Sánchez: "Cuando conozca datos ciertos podría dar una opinión personal, pero mientras tanto no lo sé, porque serán todo especulaciones", dijo. Pero sí cree que habrá investidura y descartó una repetición electoral: "Ya tuvimos una y creo que salimos casi todos escamados".

Aunque sí cree necesario llegar a acuerdos con el PP en cuestiones de Estado, rechaza la idea de una gran coalición, porque "eso no ha funcionado nunca y creo que sea lo que esté votando la ciudadanía española".

También del lado socialista, María Chivite indicó que los resultados del 23J fueron "bastante claros" e instó a "dialogar y conseguir acuerdos", pero destacó que "la ciudadanía española ha dicho que no quiere retrocesos ni recortes de derechos", lo que frenó las expectativas de la derecha de obtener una mayoría absoluta. La presidenta navarra emplazó a Sánchez a "que forme gobierno tal y como han mandado los ciudadanos; un gobierno que tiene que ser plural y que entienda esta España plural".

Sobre opciones de entendimiento con la derecha, se refirió a los asuntos domésticos: en Navarra UPN ha ofrecido negociar con los socialistas la estabilidad del Gobierno foral y ayuntamientos navarros. "No es creíble; quien hasta ahora quería derogarnos, resulta que ahora se quiere entender con el Partido Socialista", dijo. Además, apuntó que esa posición no "es coherente con apoyar un gobierno de Feijóo con el PP y Vox".

Así pues, los líderes socialistas se decantaron por que Sánchez trate de formar gobierno, descartando cualquier respaldo a Feijóo o allanarle la investidura.

La visión contraria la representaron los dirigentes populares. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que "los españoles dieron el 23J la victoria al PP, dijeron que querían cambio" y aseveró que "quien tiene que liderar el diálogo y el cambio es Alberto Núñez Feijóo". Mañueco se mostró partidario de es importante "interpretar correctamente" el mensaje de las urnas y aunque "las circunstancias son las que son" confió en que una vez que se dilucide el voto emigrante "se avance en ese proceso de cambio y diálogo".

Sobre las posibilidades de que Isabel Díaz Ayuso represente un liderazgo alternativo al de Núñez Feijóo, Mañueco recalcó que la junta directiva del PP castellanoleonés ha respaldado a Núñez Feijóo, quien ha logrado que "el PP sea mucho más fuerte e importante" por lo que "sobran" otros debates.

Sobre la posibilidad de un acuerdo entre el PP y Vox, el presidente de Castilla y León se refirió a su propio ejecutivo (sustentado por ambos partidos): "Es un gobierno útil y eficaz, refrendado en las urnas del 28 de mayo y con mayor respaldo en las generales, así que cada uno saque sus consecuencias".

En términos similares se expresó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien trasladó su "apoyo sin fisuras" al presidente del PP para que forme gobierno "como ganador de las elecciones". Está convencido de que Feijóo intentará conformar esa mayoría "con independencia de las valoraciones y las consideraciones que hagan otros partidos políticos que no ganaron las elecciones". En todo caso, aseveró que su gobierno en Galicia será "igual de exigente" con el_Gobierno que resulte finalmente. Fue esa una posición que también expresó Mañueco al asegurar que Castilla y León será "tan leal como la que más" con el futuro gobierno de España, pero será "exigente para aquellas cuestiones que considere vitales y necesarias", sea cual sea el signo político. Tanto él como Mañueco evitaron valorar la petición de Vox de que algunos diputados socialistas cambien su voto para favorecer la investidura de Feijóo.

Al margen de las discrepancias entre partidos, los dos dirigentes populares recalcaron sus buenas relaciones con el asturiano Adrián Barbón, pese a su distinto signo político. Rueda confió en que "Galicia y Asturias sigan cooperando estrechamente y consiguiendo objetivos conjuntamente", citando asuntos como el Corredor Atlántico Ferroviario, el reto demográfico o la financiación autonómica, al tiempo que trasladó su "afecto y cariño" a Barbón por su toma de posesión.

Alfonso Fernández Mañueco reconoció que "son muchas las cosas" que unen a su comunidad con Asturias y Galicia, como el corredor atlántico "el desarrollo de las infraestructuras" o la necesidad de "recuperar el equilibrio roto" entre los ganaderos y el lobo, además de luchar contra la despoblación. El presidente de Castilla y León aseguró que las relaciones institucionales de su comunidad con Asturias "han si buenas desde siempre".

Del lado del Gobierno central, la ministra en funciones de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, señaló que los grupos parlamentarios del Congreso "aún tienen que madurar los resultados obtenidos en las urnas. No quiso referirse a la futura constitución de las Cortes, prevista para el 17 de agosto: "Hoy estoy en una clave muy asturiana y vengo a celebrar la democracia del pueblo asturiano con la toma de posesión de su presidente", dijo.

Rodríguez deseó éxitos a Barbón, confiada en seguir trabajando con el Presidente asturiano en materias como "la industria sostenible o el avance de las infraestructuras del Estado". Aseguró que compromisos pendientes "se concretarán en la próxima legislatura".

Respecto a las posibilidades de que la solución pase por el entendimiento entre PSOE y PP, el expresidente asturiano Juan Luis Rodríguez Vigil admitió que "la situación es complicada" pero confió en que haya "generosidad y capacidad de diálogo". Se mostró partidario de acuerdos entre los grandes partidos (sin especificar si con una fórmula de gran coalición) y advirtió del riesgo que supone para el PSOE fiar el gobierno a Puigdemont, "que fue capaz de dar un golpe de Estado y desprestigiar la imagen de España".

Otro expresidente, Pedro de Silva, aseguró que "a cualquier español le preocupa que se pacte con un partido cuyo líder ha sido protagonista de un ataque a la Constitución Española, pero así es la política y arrepentidos los quiere Dios". Tampoco se mostró partidario de grandes coaliciones "salvo en extrema emergencia, porque donde hay un gobierno de concentración disminuye la democracia".

La diputada Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE federal y número uno de la FSA en las pasadas elecciones, vio imposible acuerdos con un PP que "está insultado todos los días al PSOE, que se ha opuesto a la investidura de Sánchez, y cotó en contra de los estados de alarma, la mejora de las pensiones o la subida del salario mínimo", indicó llegando a referirse a los populares como "partido antisistema".