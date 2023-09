El PP asturiano comunicará a la Comisión Europea los daños del lobo en Asturias porque “no tenemos esperanza en que lo haga el PSOE asturiano ni el español”, sostuvo Diego Canga esta mañana en la Junta General del Principado. El portavoz del PP en la Junta General se comprometió a “transmitir a Bruselas las evidencias” de que “Asturias tiene registra más daños que algunos países de la Unión Europea en su conjunto”.

Canga contextualizó la decisión de los populares asturianos dentro del nuevo marco que anunció la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de abrir un plazo de tres semanas para reformar la legislación europea sobre la protección del lobo tras el aumento de ataques al ganado en varios países de Europa. El portavoz popular lamentó que en la resolución de la Unión Europea sobre los daños del lobo no aparezca España ni Asturias, una situación que achacó a la posición mantenida por el Gobierno central y especialmente por su vicepresidenta, Teresa Ribera, que “apostó por elevar su protección, incluyéndolo en el LESPRE”, que es la lista de animales salvajes en riesgo de extinción. Canga denunció que “España no ha apoyado esta revisión de la protección del lobo” y también cuestionó el papel del eurodiputado asturiano, Jonás Fernández, sobre esta cuestión. “El PP asturiano no tiene ningún eurodiputado, pero el PSOE tiene a Jonás Fernández. ¿Qué ha estado haciendo para que no haya ninguna mención a Asturias en esa resolución?”, planteó el parlamentario del PP, que es eurofuncionario en excedencia y ha sido alto cargo de la UE en la última década.

El diputado del PP especialista en agroganadería, Luis Venta, iniciará esta misma tarde el trabajo de campo para recopilar los datos sobre daños del lobo en los distintos municipios de Asturias contactando con las juntas locales y alcaldes y concejales de su partido. “Dado que el PSOE no trabaja lo haremos nosotros para llevar las evidencias de los daños a la Comisión Europea. Tenemos que aprovechar esta oportunidad”, sostuvo Diego Canga.