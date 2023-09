El PP asturiano quiere retratar en la Junta al presidente Adrián Barbón y a todos los diputados autonómicos en relación a las condiciones impuestas por Junts, el partido de Carles Puigdemont, para apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez. El portavoz popular en el parlamento asturiano, Diego Canga, anunció junto al secretario general del partido, Álvaro Queipo, la presentación de una iniciativa que persigue poner de manifiesto “el seguidismo de Barbón a Sánchez” ante una posible reforma de la ley de amnistía para beneficiar a los independentistas catalanes.

“Estamos muy descontentos con la reacción del señor Barbón. Cuando dice que Asturias es lo primero se trata de un eslogan falso porque para él lo primero es defender al señor Sánchez, no los intereses generales de Asturias”, expuso Diego Canga al anunciar el contenido de dos proposiciones no de ley que el Grupo Popular ya ha registrado en la Junta General “contra la amnistía que es está gestando y para promover la igualdad entre los españoles”. Canga llegó a calificar de “hipócrita” la posición del presidente Barbón y aseguró que, segun los cálculos realizados por su grupo paramentario, "condonar la deuda a Cataluña, que lo vamos a pagar todos, costaría a cada asturiano 1.516,34 euros".

Diego Canga tiró de declaraciones y valoraciones de destacados socialistas para poner en evidencia la viabilidad de la amnistía que Puigdemont pone como condición a Sánchez a cambio de su apoyo en una posible investidura, cuando fracase la de Alberto Núñez Feijóo. “Carmen Calvo, la anterior vicepresidenta del Gobierno, dijo en 2021 que la amnistía no es planteable en un estado democrático porque eso sería suprimir uno de tres pilares del Estado, que es el poder judicial; están recientes las declaraciones del señor González y Juan Carlos Campo, ministro de Justicia en el gobierno del PSOE y actual magistrado del Tribunal Constitucional, afirmó en 2021 que la amnistía tiene que ser descartada, no cabe en la Constitución”. Canga también recordó una valoración similar del actual ministro, Fernando Grande Marlaska, “que es juez y actual ministro del Interior, dijo el 21 de abril de 2019 que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico”. Canga incluso recurrió a la ironía al afirmar que “les voy a dar una primicia, por una vez estoy de acuerdo con Adriana Lastra, inaudito. Siendo portavoz en el Congreso afirmó, en diciembre de 2020, que ´hemos dicho siempre que no cabe la amnistía en nuestra Constitución’”.

El portavoz popular en la Junta y funcionario europeo en excedencia añadió que “cosas como la amnistía no gustan en Europa, nos puede dar problemas” para recordar, acto seguido, que “en 2017, todos los países de la Unión Europea nos apoyaron contra el independentismo catalán y ahora, seis años después, el Gobierno en funciones está haciendo maniobras de autoamnistía ante el estupor de nuestros socios europeos”.

El secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo, empezó por transmitir su “solidaridad con los militantes del PSOE y de la FSA, por la persecución que están viviendo en el seno de su propio partido, por defender los valores constitucionales”, al tiempo que hizo hincapié en la reciente expulsión de Nicolás Redondo Terreros. “Es un claro ejemplo de que en el PSOE y también en la FSA, por extensión y complicidad, se ha instalado ya un régimen sectario del terror”, afirmó el también diputado autonómico, que defendió la iniciativa del PP de presentar una moción en todos los ayuntamientos de España “para que todos los concejales se posicionen sobre lo que está ocurriendo, que son cuestiones de máxima gravedad. Pedimos que se rechace toda amnistía y se reivindique que todos los españoles somos iguales”. Queipo defendió, asimismo, el acto que ha convocado el PP, con Alberto Núñez Feijoo a la cabeza, el próximo dia 24, dos días antes de que se vote su investidura, porque “no podemos quedar callados esta la gravedad de esta situación".