La afirmación en el Congreso del único diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, de que en la zona de Asturias situada entre los ríos Navia y Eo se habla gallego, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, ha provocado profundo malestar en las dos principales fuerzas políticas asturianas. Tanto es así que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y el secretario general del PP en Asturias, Álvaro Queipo, han publicado en las redes sociales mensajes de protesta, aclarando al BNG que lo que se habla en la zona más occidental de Asturias no es gallego, sino eonaviego.

Barbón lo expresó en castellano: «Entre el Navia y el Eo no se habla gallego. Se habla fala eonaviega. Y da gusto escuchar a la gente de aquellos concejos hablarla con naturalidad, pues se trata de su lengua materna». Por su parte, Queipo, que reprodujo la publicación de este periódico junto a su mensaje, eligió la fala para dejar clara su posición: «Non, non falamos galego, falamos úa das dúas llinguas asturianas. El problema nun é lo que opine el Bloque si non que el PSOE ta disposto a pactar con esta xente pra nun perder el poder y eso nun é bon pra nosa terra, Asturias».

Néstor Rego señaló el territorio entre el Navia y el Eo como de habla gallega durante su intervención en la sesión del Congreso en la que se inició la tramitación de la reforma del reglamento que posibilitará utilizar las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la Cámara Baja. No obstante, estas lenguas ya se usaron durante esa sesión, pese a que el reglamento aún no se ha modificado, lo que provocó la airada protesta del diputado asturiano José María Figaredo, portavoz de Vox.