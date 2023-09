Sospechas y dudas del PP sobre la dimisión del interventor general del Principado tras una semana en el cargo

El PP pedirá la comparecencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y también le interpelará acerca de la sorpresiva dimisión del Interventor general del Principado tras apenas una semana en el cargo. El Grupo Popular pedirá cuentas al Gobierno sobre la alta volatilidad en un alto cargo autonómico, que tiene la misión de fiscalizar la gestión financiera del Principado, por el que ya han pasado cuatro funcionarios en cuatro años, después de que el Principado anunciase en las últimas horas la renuncia de Diego Suárez con la escueta justificación de que la marcha obedece a motivos personales. El presidente Adrián Barbón afirmó este mediodía que la dimisión obedece “según se me informa a razones estrictamente personales” y cuestionó “el estilo antiguo, de la bronca y la descalificación” de los diputados Luis Venta y José Cuervas-Mons, que anunciaron la presentación de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno autonómico explique la dimisión del Interventor General.

“El Gobierno de Barbón ha tenido cuatro interventores, lo que supone una media de uno al año y el último le ha durado una semana”, planteó Venta, quien destacó que ese puesto “tiene la responsabilidad de fiscalizar al Principado, elaborar discrepancias , controlar la gestión económica y formular los reparos. Es el que liquida los Presupuestos del Principado o conforma la Cuenta General”. El parlamentario del PP juzga necesaria la comparecencia del consejero de Hacienda, de cuya mano llegó el Interventor general, y vinculó “la huida fugaz del Interventor General” con el retraso en aplicar la ley de Transparencia “que en Asturias es un adorno, un florero porque todavía no se aprobó ni el plan anticorrupción”. Venta subrayó la trascendencia que la dimisión del Interventor General puede suponer para poder recibir fondos europeos: “Queremos saber si esta dimisión pone en riesgo fondos europeos que se puedan recibir en el futuro”.

Su compañero de bancada, José Cuervas-Mons, responsabilizó a Adrián Barbón “de hablar mucho de transparencia, pero no la practica” para incidir, acto seguido, en que todavía “no se ha creado el Consejo de Transparencia y sigue sin ponerse en marcha la Oficina de Buen Gobierno, saltándose todos los plazos de una ley que fue aprobada ya en 2018”. El diputado del PP incluso recordó el contenido de un informe aprobado por la Sindicatura de Cuentas el pasado mes de enero donde se advertía de la falta de garantías para una gestión eficaz y eficiente por el Principado de los fondos vinculados al Plan de Resiliencia. “Aquel informe irritó a Juan Cofiño, entonces vicepresidente del Principado”, apuntó Cuervas-Mons., quien dejó entrever que “esta dimisión puede tener que ver con la falta de control de fondos europeos”.

El presidente del Principado reaccionó de forma contundente al conocer las alusiones de los dos parlamentarios del Grupo Popular. De entrada, Barbón afirmó que “siempre hay dimisiones en una administración como la nuestra, que es compleja, per en este caso tengo que decir que lo que se me ha informado es que se trata de una dimisión vinculada a razones estrictamente personales, no puedo más que respetarla”. Pero el presidente autonómico se despachó sobre la labor de oposición de Venta y Cuervas-Mons: “Vienen con el estilo antiguo, no se dan cuenta de que la Junta y la política asturiana con mi presidencia ha cambiado. Es decir, aquí el estilo de la bronca permanente y la descalificación ya no tienen lugar en la política asturiana”.