El Gobierno asturiano llama a un “pacto social” para el cuidado de mayores, ante una factura que crecerá a los 400 millones en 2030

El Gobierno asturiano finaliza hoy la presentación de sus planes para los próximos cuatro años con la llamada a un pacto social” para financiar el cuidado de mayores, que en siete años crecerá hasta los 400 millones de euros, “un cuarenta más que en la actualidad”, según ha precisado la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, en su comparecencia ante la Junta General del Principado. El reto demográfico que supone la pirámide poblacional asturiana debe tener encaje y respuesta en la próxima concertación social, ha planteado la titular de la cartera de Bienestar, una de las consejeras que repite en la segunda legislatura consecutiva de Adrián Barbón al frente del ejecutivo autonómico.

La llamada “al consenso” del Gobierno autonómico alcanza tanto a los partidos que conforman el parlamento asturiano como a los agentes sociales “que estén dispuestos a hacer de la atención a las personas mayores la punta de lanza de la acción ante el reto demográfico”, afirmó Melania Álvarez, quien añadió que este pacto debe trascender más allá de esta legislatura. “La dignidad de las personas y su vida autónoma van más allá de los próximos cuatro años”, señaló la consejera, que reivindicó una mesa específica sobre la atención a las personas mayores en la nueva concertación social y económica de Asturias, que está ahora en fase de negociación para el ciclo 2023-2027. “Es imprescindible para que siga la colaboración público-privada que ya abordamos en la anterior legislatura”, ha afirmado Melania Álvarez en respuesta al diputado Adrián Pumares (Foro).

El Ejecutivo autonómico fundamenta su llamada al pacto social por el cuidado a los mayores en los datos de proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en 305.000 las personas residentes en Asturias mayores de 65 años en 2030, cerca de un tercio de la población total. La consejería de Derechos Sociales, avanzó Álvarez, estima que unas 44.500 personas tengan en ese año el derecho a percibir ayudas: “Teniendo en cuenta que la inversión media actual por persona atendida ronda los 9.000 euros al año, nos habremos situado para entonces en un presupuesto para el sistema de autonomía de más de 400 millones, un 40 por ciento más que en la actualidad”, concretó la titular de Derechos Sociales.

En la comparecencia, Melania Álvarez, también habló del “nuevo modelo” del organismo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), que pretende desarrollar a lo largo del próximo año, que incluye entre otras medias “una tramitación contable más ágil”. La consejera aprovechó la comparecencia para anunciar que "rescindirá el contrato" con la empresa concesionaria del servicio de catering de la residencia de Arriondas porque ha rebosado el colmo de la paciencia, ante el grado de incumplimiento". Y calificó de “más que satisfactorios” los resultados de los programas implantados para facilitar la empleabilidad a personas que procedentes del salario social. La consejera dio cifras: 2.635 unidades de convivencia, un 12% del total, “han dejado de percibir rentas mínimas al haber encontrado empleo”. Melania Álvarez afirmó que esta política “no tiene vuelta atrás” para que las personas perceptoras de estas ayudas tengan posibilidad de incorporarse al mercado laboral, a través de planes de empleo locales. El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, quiso saber si se ha suspendido el salario social a algún perceptor por no haber respondido a las llamadas del Servicio Público de Empleo: "Por el momento a nadie", fue la respuesta de la Consejera. Vegas también le preguntó si conocía a algun menor que quiera vivir de ese tipo de ayudas. La respuesta de Melania Álvarez ha sido rotunda: "Sé que es una cuestión dura, pero es una realidad, hay niños y niñas que saben perfectamente lo que es el salario social y que es su opción de vida, algo que me parte el corazón y debemos hacer un esfuerzo como sociedad para que no sea así".

La consejería de Derechos Sociales, por otra parte, se ha marcado como objetivo sacar adelante cuatro leyes autonómicas en esta legislatura, las de servicios Sociales; infancia y adolescencia; cooperación al desarrollo y la del llamado Tercer Sector. A lo largo de las preguntas que le formularon los diputados de la oposición, Melania Álvarez aseguró a Beatriz Polledo (PP) que los pagos pendientes del bono térmico se realizarán de "forrma inminente" y también afirmó que "las residencias del ERA no son Kosovo" cuando Sara Álvarez Rouco le preguntó acerca de las agresiones denunciadas por personal de la red pública de mayores. La consejera admitió que se "en las residencias se atiende a personas, es cierto que puede haber episodios de cierta agresividad que generan dificultades en la atención a los residentes, pero no son ningún caos".

El turno final para la fijación de posiciones reflejó una acogida favorable al llamamiento hecho por el Gobierno a un pacto social para reforzar el cuidado a los mayores aunque con algún matiz. El PP mostró su satisfacción de que el Ejecutivo autonómico "recoja el guante de nuestro portavoz, Diego Canga, para avanzar en la lucha contra la soledad no deseada", valoró la diputada Beatriz Polledo, quien, sin embargo, quiso dejar patente "su escepticismo" de que las buenas palabras se transformen en hechos. "Su relato es más de lo mismo, hablan de un falso escudo social mientras siguen las listas de espera en el acceso a las residencias del ERA, en la valoración de la discapacidad o en el pago de las ayudas al alquiler". Polledo cifró en más de 27.000 las personas en Asturias afectados por retrasos relacionados con la consejería de Derechos Sociales. Sara Álvarez Rouco tampoco se mostró "optimista" para esta legislatura que arranca porque "el continuismo cuando algo va mal no tiene sentido" y calificó de "situación preocupante" que haya más de un cuarto de millón de asturianos en riesgo de pobreza severa en la región. "Asturias necesita un giro de 180 grados, la vida de los asturianos ha empeorado y las ayudas sociales no son la respuesta", ha planteado la parlamentaria de Vox.

Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias, formación que está en el gobierno de coalición autonómico, calificó la política social de "medular" para su organización y reconoció "los muchos puntos de sintonía que respondel al acuerdo de gobierno progresista". Planteó la necesidad de reducir burocracia en tramitaciones como la del salario social y reclamó la ley de servicios sociales "para eliminar cargas burocráticas" asi como la del Tercer Sector "para dotar de estabilidad a su financiación".

Covadonga Tomé, de Podemos, también se mostró receptiva al pacto social invocado por la consejera Melania Álvarez, señaló que "el ERA necesita una pequeña revolución" y coincidió en la reivindicación de "consolidar el sistema universar público de cuidados de larga duración", tanto a mayores como a personas dependientes. Adrián Pumares, de Foro, reclamó la necesidad de "agilizar la gestión del salario social" y exigió el cumplimiento de los compromisos con el CREDINE de Langreo, una cuestión que también planteó Beatriz Polledo y a la que la consejera contestó que la puesta en marcha del centro de referencia estatal "sigue una hoja de ruta clara" en la que el primer programa piloto es "el de la atención a las personas que han sufrido ictus, en eso se está trabajando; existe un plan director del IMSERSO, que tiene en licitación el resto de servicios".