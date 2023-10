Arranque de curso caliente en la Junta, con estopa y acusaciones cruzadas entre PSOE y PP

La Junta General arranca subida de tono y con fuertes acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos de la Cámara, el PSOE. Mientras la portavoz socialista, Dolores Carcedo, acusado a los populares “de estar a lo suyo, usando el parlamento asturiano para tapar fracasos como la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo” con un pleno monográfico sobre debates de la política nacional, como el de la amnistía al independentismo catalán, el secretario general del PP asturiano y diputado autonómico, Álvaro Queipo, exigió “una disculpa a Adrián Barbón, por sus inaceptables declaraciones sobre Diego Canga”, de quien dijo el presidente del Principado dijo este martes que “nadie le quiere en el PP asturiano”.

La batalla política entre los dos partidos mayoritarios en el parlamento autonómico, donde suman 37 de los 45 escaños, comienza desde la reunión de la junta de portavoces para establecer el orden y contenido de los primeros plenos del periodo ordinario de sesiones. El PP aprovechó la capacidad que tiene para forzar plenos en esta duodécima legislatura autonómica, al contar con más de un tercio de diputados, y el PSOE hizo uso de la capacidad de arbitraje que le da contar con el presidente de la Cámara, Juan Cofiño, para establecer el pleno sobre las exigencias del independentismo catalán a Pedro Sánchez en “modo sándwich” entre las dos jornadas del primer pleno ordinario, señalado para el martes y el miércoles de la próxima semana, y unificar en un único punto las posiciones sobre la amnistía a los presos del “procés” y sobre el referéndum de autodeterminación al que aspiran Junts y Esquerra, en vez de en los dos que pretendía el PP.

La portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo, de habitual medida, sintética y escueta en sus ruedas de prensa, no se anduvo por las ramas, al acusar al PP de “estar en otra cosa “y no por la labor de “un clima constructivo, buscando acuerdos por los intereses de Asturias en positivo”. A juicio de Carcedo, que años atrás hacía muy buenas migas con Mercedes Fernández cuando negoció y acordó presupuestos autonómicos con la entonces presidenta del PP asturiano, los diputados populares “estuvieron de cuerpo presente y mente ausente” durante las primeras comparecencias de los consejeros del nuevo Gobierno bipartito. “No han escuchado nada o han entendido muy poco y han tirado del baúl de los recuerdos y de la ley del mínimo esfuerzo”, reprochó la portavoz del Grupo Socialista, que cargó contra “un PP sin autonomía, sin proyección, sin liderazgo y sin proyecto”.

La réplica, como si el Grupo Popular ya se esperase la reprimenda socialista, vino del diputado autonómico y secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo, quien llegó a la sala de prensa del parlamento asturiano acompañado de “pesos pesados” de su bancada, como Pilar Fernández Pardo, Beatriz Polledo y José Cuervas-Mons. De entrada, exhibió su malestar con Juan Cofiño por el desenlace del pleno sobre las reivindicaciones independentistas a Sánchez. “No puedo salir más decepcionado y profundamente disgustado con el comportamiento del presidente de la Cámara. No solo propone que se celebre en la tarde del martes, entre dos plenos ordinarios en lo que es un intento de esconder este pleno para que los temas tratados no tengan el foco y protagonismo, sino que ha decidido fusionar nuestras dos proposiciones en una sola para que no haya dos debates separados”. Según Queipo, con esa estrategia “Barbón y la FSA intentan ocultar cuál es su opinión, sobre el rechazo o no a la amnistía”. El secretario general del PP acusó además a los socialistas de “querer utilizar el parlamento como asturiano como una pieza más de su estrategia partidaria”, y recalcó que “nos quedamos a 700 votos de la victoria en las autonómicas y fuimos el partido favorito de los asturianos en las últimas elecciones y esta condición nos hace aumentar nuestro grado de responsabilidad, aunque el Gobierno regional nos ponga palos todas las semanas”. La siguiente andanada de Queipo tuvo como destinatario al propio Adrián Barbón. “Exijo una disculpa al presidente del Gobierno en nombre de toda la familia del PP de Asturias ante las inaceptables declaraciones que hizo sobre Diego Canga”, planteó el dirigente popular, que se refería a la alusión que hizo Barbón acerca de que al candidato autonómico y portavoz en la Junta “no le quieren en su partido y cuando se dé cuenta, es lo más triste que te puede pasar”. A juicio de Queipo, esas manifestaciones suponen “una falta de respeto a un hombre totalmente respetable, por eso exijo, en nombre del PP, una disculpa del presidente a nuestro portavoz parlamentario. El secretario general en Asturias defendió la necesidad de “desterrar el insulto del debate parlamentario asturiano y hay que saber contener los nervios; cuando uno se equivoca, debe pedir perdón”, justo el día después de que Barbón lamentase “los insultos hacía mí de Bendodo, cuando creí que venía a Asturias a fijar la fecha del congreso autonómico del PP asturiano”. Queipo, además, emplazó al Gobierno asturiano “a ponerse a trabajar, porque no tiene a nadie al volante; las vacaciones del bipartito van a duar al menos hasta el veranillo de San Miguel y eso es bastante triste”.

Álvaro Queipo aseguró que la organización del PP asturiano “no conozco ninguna demanda”, requiriendo la celebración de un cónclave regional, de cuyo registro en el juzgado número 3 de Oviedo este mismo lunes informó La NUEVA ESPAÑA. “Esperamos el calendario que fije la dirección nacional sobre los congresos. A día de hoy el PP de Asturias está a otras cosas. Con todo lo que ha pasado en los últimos meses, ningún afiliado del PP ni ningún ciudadano en general habría comprendido que el PP se metiera un congreso regional con tres elecciones de por medio”, comentó Queipo, quien añadió que “desconoce” el interés de afiliados del partido o de juntas locales para que se celebre un congreso regional, una cita que no se produce desde hace más de seis años.