Canga intervino junto al diputado José Cuervas-Mons, quien denunció que el gobierno de Barbón "no está pensado para solucionar los problemas de Asturias, sino para repartir el pastel de los altos cargos entre PSOE e IU, con personas sin ninguna experiencia en la materia". También el portavoz parlamentario ahondó en esta idea y puso como ejemplo al exalcalde de Tineo José Ramón Feito, que tras perder las elecciones el pasado mayo ahora es gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras. "El Ejecutivo regional prácticamente solo se ha dedicado a rellenar su mastodóntico organigrama con 20 altos cargos más. Un aumento costoso y desproporcionado que no obedece a los intereses de Asturias, sino a la necesidad de recolocar a personas con el carné del partido".

Otra "enseñanza", según Canga, de las comparecencias de los consejeros de Barbón son "las tensiones entre los dos socios de gobierno", es decir, PSOE e IU. "Van casi a una discrepancia por semana, un ritmo insostenible para gobernar y que augura una relación tormentosa y negativa para Asturias", manifestó. El popular enlazó con "la petición de la prensa de que después de los Consejos de Gobierno, en vez de haber un comunicado escrito, haya una comparecencia pública". A su parecer esto responde a que "no quieren incidir en los temas de conflicto entre PSOE e IU". Y aquí Canga volvió a atacar a Barbón: "Es inaceptable la falta de transparencia del Gobierno de Barbón. No se puede gobernar a golpe de tuit. Esta mañana (por ayer) ya escribió cuatro". "Que tuitee menos y que dé más la cara", le espetó.

Canga terminó su rapapolvo a Barbón afirmando que el Gobierno autonómico "sigue sin dar signos de luchar contra la burocracia con medidas concretas".

Prudencia sobre el plazo para que el partido celebre su congreso regional





Diego Canga no quiso pronunciarse ayer sobre si optará o no a la presidencia del PP después de haber sido candidato autonómico en las elecciones de mayo. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, un afiliado ha formalizado una demanda judicial reclamando un congreso que la dirección nacional asegura tendrá fecha pronto. De hecho, el del País Vasco se espera para noviembre. "Nosotros no hemos recibido esa demanda, así que comprendan que no nos pronunciemos sin haberla visto. Mañana (por hoy) Álvaro Queipo tiene una comparecencia y quizá él sepa más sobre el congreso", señaló Canga.