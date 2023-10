La Junta rechaza por un voto el intento del PP de arrancar un rechazo a la amnistía

Sin que nadie se saliese del guion, el Pleno de la Junta rechazó por un solo voto el intento del Partido Popular de lograr un pronunciamiento de la cámara a favor de la igualdad de los españoles y en contra de una posible amnistía a los responsables del Procés. El resultado era obvio, pero hubo un pequeño sobresalto (tan ajustada era la diferencia) cuando en una votación faltó un voto que casi vuelca lo esperado. Se repitió, se contó el voto telemático (del socialista René Suárez), fuéronse todos y no hubo nada. Eso sí, alguna mirada al soslayo.

Abrió las intervenciones el portavoz del PP, Diego Canga, quien comenzó condenando “el ataque terrorista de Hamás”. Luego se entregó a cuestionar la actitud de un PSOE que permite “un ataque frontal al Estado de derecho” como el de una posible amnistía. Canga apeló directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, presente en el hemiciclo y le puso enfrente a “otros dirigentes socialistas más valientes” que han entonado el “no en mi nombre” sobre las pretensiones de Sánchez. “El PSOE perdió en junio las elecciones aquí y en España y Sánchez no anunció en campaña que negociaría con una amnistía”, dijo Canga.

El portavoz popular indicó que el debate iba “de libertad e igualdad” y que “tan España es Taramundi como Gerona”. Y acusó a Barbón de “importarle más el poder y que haya gobierno de Sánchez, a que este gobierne para unos pocos siendo rehén de los separatistas”. Canga expresó su rechazo a cualquier condonación de deuda a autonomías de manera arbitraria y apeló a cómo se sentirán los asturianos en Cataluña “sin tener un pronunciamiento a favor de la igualdad del norte”.

El bocado duro a los socialistas se lo puso la popular Beatriz Polledo, que ocupó la segunda parte del tiempo de los populares. A las claras enunció: “Amnistía, no; borrar los delitos, no; igualdad de los españoles, sí”. Y a Barbón le espetó: “Todos bajo la ley, la política es ley, no Twitter”. Aplausos de los populares.

Sentadas las bases por los proponentes, intervinieron el resto de partidos, de menor a mayor representación. El grupo mixto, con dos diputados ideológicamente tan dispares como Foro y Podemos, se repartió el tiempo.

Adrián Pumares, de Foro, señaló que la financiación autonómica será la verdadera clave de este asunto. Y sobre la amnistía afirmó que “el debate no es si cabe o no en la Constitución”, sino que “es del todo inaceptable aceptar la amnistía como condición a cambio de votos, porque deslegitimaría el sistema democrático y la justicia española”.

Covadonga Tomé, de Podemos, comenzó solidarizándose con “el pueblo israelí y palestino”. Criticó que un asunto nacional ocupe el tiempo de la cámara autonómica y señaló en alusión al PP: ”Quien privatiza servicios, practica dumping desleal donde gobierna y beneficia fiscalmente a minorías no puede promover la igualdad y la solidaridad”. Y acusó a los populares de haber actuado como una “fábrica de independentistas en Cataluña”.

Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturies (IU+ Más País+IAS), cuya intervención fue luego elogiada en los corrillos por los socialistas, lamentó que Canga se entregue “a un discurso que no obedece a su perfil moderado”. Abiertamente, dijo que “este país merece poner el contador a cero” en la creencia de que “España es un gran país en el que cabemos todos”. Para Vegas, la amnistía “puede ser herramienta de conciliación, si es votada y con el control del Tribunal Constitucional”. Y recalcó que “la cuestión no se refiere únicamente “al caso de un puñado de líderes más o menos conocidos, sino al de cientos de ciudadanos que pueden entrar en prisión por haber abierto un colegio o acudido a una consulta”. ¿Cómo puede el PP “que indultó a defraudadores fiscales”, ahora rechazar esta medida?, vino a preguntarse.

Por Vox salió su portavoz, Carolina López, con un discurso vehemente que no escuchó Adrián Barbón, que salió de la sala, una práctica habitual del presidente cuando interviene Vox salvo en el turno de preguntas. “Asistimos a un golpe de Estado como el del 2017, pero practicado por Sánchez”, dijo López. En una intervención muy minuciosa jurídicamente, vino a afirmar que los socialistas hacían trampas al tratar de colar por ley una amnistía que no recoge explícitamente la Constitución, y que los argumentos para hacerlo tampoco eran ciertos. Señaló que otros países que efectúan amnistías las recogen en su ordenamiento constitucional (Francia y Portugal), y que la ausencia en la Carta Magna no era excusa para incorporarla. “La Constitución no recoge explícitamente una prohibición de la esclavitud o la antropofagia”, señaló.

Para López, la pretensión de los socialistas “es una agresión” que desligitima 40 años de democracia constitucional; a la Corona, tras la intervención del Rey en 2017 en pleno conflicto y, en cambio, “legitima a delincuentes golpistas que quisieron romper la unidad nacional poniendo en riesgo la prosperidad de España y Cataluña”. López afirmó que una amnistía supondría un auténtico “cambio de régimen”, y dibujó un Pedro Sánchez “que deja en la calle a golpistas y violadores al tiempo que estrangula económicamente a los españoles”.

Cerró las intervenciones la portavoz socialista Dolores Carcedo, aplaudida en varias ocasiones por sus compañeros de bancada. Vio Carcedo en las iniciativas del PP una “sobreactuación” para evitar hablar “del elefante en la habitación que es Vox” o tratar de acallar los resultados de las pasadas elecciones generales. “Es la estrategia ya conocida, tratando de convertir los plenos municipales y autonómicos en arietes contra el Gobierno”. Y a Canga le dijo que ese intento de retratar al PSOE asturiano “ya lo intentaron sin éxito Teresa Mallada y Pablo Pire”, la exportavoz del partido que fue descabalgada al frente del PP asturiano y a la que el propio Canga sustituyó.

Carcedo recordó que “tener más votos” no supone “tener mayoría para gobernar” y centró su intervención en cuestionar un PP que defiende la igualdad, pero que se opuso a medidas “que sí suponían avances”. “¿De qué igualdad hablan como aliados con la ultraderecha"?”, preguntó Carcedo. “¿La que proclaman cuando defienden sistemas tributarios que favorecen a los que más pueden o bajadas de impuestos que ponen en riesgo el Estado de bienestar? La igualdad tiene sello socialista”, recalcó Carcedo.

La diputada y portavoz socialista pidió al PP que “deje trabajar” al PSOE “por el futuro de este país del que ustedes se desentendieron” y pidió a los populares que “no incordien con bulos y la matraca del caos”. “Le toca rellenar y llevar a Génova otra fallida hoja de servicios”, espetó Carcedo a Canga.

Tras las intervenciones fue el turno de votar. La ausencia del socialista René Suárez ocasionó que la pantalla de contabilidad de votos arrojase un empate a 22 que luego se dilucidó con la incorporación del voto telemático. En la votación de la segunda propuesta de resolución se encasquilló algún voto y la pantalla indicaba una mayoría a favor. Volvió a repetirse hasta que quedó solventado.