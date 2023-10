El consejero de Hacienda afirma que "no hay absolutamente ninguna irregularidad" en la gestión de los fondos europeos del Principado

“No hay absolutamente ninguna irregularidad en la gestión de los fondos europeos”. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se ha expresado así de tajante y de contundente y ha desvinculado la dimisión del anterior interventor general del Principado, Diego Suárez, de cualquier relación con su actividad, al frente del control del gasto en la administración autonómica, después de que el Grupo Popular haya pedido explicaciones en la comisión de Hacienda celebrada esta mañana en la Junta General, “porque no es normal dimitir tras diez en el cargo”.

El anterior interventor general, Diego Suárez, se había incorporado a ese puesto de la mano del nuevo consejero, Guillermo Peláez, al inicio de esta legislatura, pero renunció poco después de participar en la primera comparecencia de la consejería de Hacienda para explicar sus planes de esta legislatura, en septiembre pasado. “La dimisión se debió exclusivamente a motivos personales y no voy a dar ninguna explicación de la vida privada de un tercero”, ha contestado el titular de la cartera de Hacienda al diputado José Cuervas-Mons, quien incidió en las dudas que despertó en su grupo la repentina marcha del interventor general, “tras diez días en un puesto que además ha tenido una gran volatilidad, con cuatro responsables en cuatro años”. Poco después, cuando llegó el turno de intervención a Vox, su diputado Gonzalo Centeno, afirmó que compartía “las sospechas” del Grupo Popular por “la volatilidad” al frente de la Intervención General del Principado, pero dijo tener “constancia del problema personal y grave” que causó la repentina dimisión de Diego Suárez, “una persona recta y honorable que tiene todos mis respetos”.

El consejero Guillermo Peláez empezó su intervención lamentando la “muy poca cortesía parlamentaria y ningún sentido de la oportunidad” que tenía la comparecencia solicitada por el PP, dados los motivos personales que ya había esgrimido anteriormente el Gobierno autonómico acerca de la repentina dimisión de Diego Suárez. El diputado José Cuervas-Mons explicó que “el único interés” del Grupo Popular era confirmar que “el hecho inusual de una dimisión tras diez días en el puesto no está conectada a ninguna actuación irregular relacionada con ese puesto, cúspide en el control del gasto del Principado”. El parlamentario popular fue directo en su pregunta: ¿Puede asegurarme que no hay ninguna irregularidad?”. La contestación del titular de Hacienda fue inmediata y clara: “Sí, por supuesto. La dimisión no tiene nada que ver con eso y se circunscribe a motivos personales, que no le permiten dedicarse al cien por cien y decidió renunciar al cargo”.

Los diputados José Cuervas-Mons y Luis Venta preguntaron a continuación si las auditorías practicadas por personal de la Comisión Europea sobre el uso de los fondos europeos en el Principado se han traducido en algún tipo de sanción que conlleve la devolución de dinero o medidas similares, a lo que el consejero Guillermo Peláez respondió que no tenía constancia. El responsable de las finanzas autonómicas aprovechó esta comparecencia para defender la necesidad de reformas, como una nueva ley de Hacienda Pública en Asturias, así como el refuerzo de la plantilla. En concreto, avanzó la conveniencia de incorporar al organigrama del Principado la figura del viceinterventor general, “que descargue de responsabilidad y de carga de trabajo al interventor general” y detalló que son muchas las comunidades autónomas que ya cuentan con uno o varios profesionales de ese perfil en su estructura como Galicia, Castilla y León, Aragón, Valencia y Murcia, entre otras.

En el turno final, para fijar posición, José Cuervas-Mons, manifestó que el Grupo Popular “no se va muy tranquilo” sobre el empleo adecuado de los fondos europeos por parte del Principado. “No nos queda más que esperar y observar”, dijo al tiempo que llamó la atención sobre “los incumplimientos graves” en materia de transparencia como, por ejemplo, los retrasos en el plan anticorrupción, el Consejo de Transparencia o la Oficina de Buen Gobierno.

El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga aprovechó ese turno final para calificar de “ridícula” la comparecencia solicitada por el PP, “un partido desnortado, descabezado desde hace días y sin proyecto”, una alusión evidente a la reciente marcha de Diego Canga, su candidato en las elecciones autonómicas. Huerga avanzó que el Grupo Socialista denunciará la oposición del PP “si se dedica a traer sospechas permanentes e insidias” y remató su intervención con un dardo a los populares, al reprochar que “hable de volatilidad un partido que ha tenido cuatro portavoces en seis meses”.