Al saber que Diego Canga deja la política asturiana y Asturias, "muchos ciudadanos me paran por la calle y me dicen una frase escueta: ‘Tenías razón’. Con esto queda todo dicho". El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó ayer la dimisión del que fue su rival en las elecciones de mayo para recuperar la polémica de la campaña sobre una eventual salida del candidato popular, para recordar sus pronósticos de entonces, hacer valer su acierto y reivindicar de paso la "seriedad" y la "estabilidad" del PSOE asturiano frente a un PP que lleva sumido "en una crisis de identidad y proyecto permanente 25 años, desde la expulsión de Sergio Marqués". En su condición de secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y tras presidir la reunión de su Ejecutiva, Barbón volvió a las preguntas que hizo a Canga, antes y después de las urnas sobre su futuro, y con cierta sensación de acierto llegó a la conclusión de que ,"al final, el tiempo me ha dado la razón". "Lo tenía claro", dice, "por muchos motivos, muchos rumores e información que me iba llegando" y percibe que ahora la ciudadanía "cree más en mí porque no les he engañado".

"Yo podré equivocarme y meter la pata, pero nunca voy a tratar de engañar a los asturianos. Cuando haga una afirmación de este estilo, será porque estoy convencido de ello y porque tengo datos para decirlo". Eso apostilló para eludir a continuación una acusación directa a Canga de mentir. "No estoy aquí para hacer de fiscal y juez", matizó. "Advertí lo que iba a pasar y pasó. Dije lo que dije y pasó lo que pasó". Lo siguiente es su "alegría" al ver que "después de siete años" los militantes del PP pueden votar a su nuevo líder y su deseo de que el proceso salga "un PP constructivo, capaz de dialogar y pactar", que por ejemplo "modifique sus posiciones sobre las lenguas de Asturias y sea partidario de hacer a este respecto lo que hacen sus hermanos gallegos". No valora, por lo demás, la idoneidad de Álvaro Queipo como aspirante a presidente del PP porque "si digo que lo veo bien, igual lo hundo". En el territorio, no menos convulso, de la política nacional, Barbón confirmó su negativa a acudir al debate sobre la aministía a los implicados en el procés convocado en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP. Coincide con la semana de la entrega de los premios "Princesa de Asturias", pero aunque no fuera así él no se prestaría, avanza, a esta "performance política", a este " sainete" que equivale a tratar el Senado "como si fuera la sede del PP". Tuvo además un momento para recordar "la escandalera de insultos al presidente del Gobierno" que vivió durante la celebración del 12 de octubre en Madrid y afirmó que "cualquier político, de cualquier signo, debería condenarlos, igual que yo condené en su día ataques que sufrió la extrema derecha".