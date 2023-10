Juntas y portavoces avalan a Queipo para liderar "la regeneración" del PP asturiano

El PP de Asturias pondrá fecha hoy a un congreso regional, una cita muy espearada y demandada en la militancia popular pues no se celebraba desde hace más de seis años, cuando lo ganó Mercedes Fernández, de manera holgada sobre la avilesina Carmen Maniega. Las juntas locales y afiliados consideran necesario un cónclave que ponga fin al período de interinidad que se ha prolongado cuatro años, en los que el PP tuvo dos candidatos a la presidencia del Principado decididos unilateralmente por Génova, primero Teresa Mallada en 2019 y luego Diego Canga, que el viernes dimitía por "motivos familiares" y volvía a Bruselas para reincorporarse a su puesto directivo en la Comisión Europea.

La junta directiva del PP asturiano fijará el calendario congresual en una reunión a puerta cerrada, en Oviedo, que contará con la presencia de Miguel Tellado, el vicesecretario general de Organización y hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo para cuestiones internas del partido. Esta cita llega precedida de numerosos llamamientos al secretario general autonómico, Álvaro Queipo, para que dé el paso y presente su candidatura a presidir el partido en Asturias. La gran mayoría de alcaldes, diputados y senadores y una gran parte de responsables de las junta locales consultados por LA NUEVA ESPAÑA, desde que se anunció la intención de convoca el congreso, consideran a Queipo "el candidato idóneo" para encabezar un nuevo proyecto en el PP asturiano.

El listado de apoyos al secretario general, que ha guardado silencio estos días, creció en la víspera del señalamiento del cónclave popular. Portavoces municipales y dirigentes locales destacaron este martes "el respaldo" y "la cercanía" de Queipo a las demandas y peticiones de las juntas locales. "Es la mejor propuesta tanto para liderar el partido en Asturias como para llegar a ganar las próximas elecciones autonómicas", defendió Aurelio Díaz, presidente de la junta de Taramundi y portavoz municipal, que juzga "crucial" el cónclave para "impulsar al partido". Gabriel Iglesias, presidente de la junta de Ponga, destacó que es "una persona joven y con nuevas ideas, lo que necesita el partido en estos momentos". Ángel Lagar, portavoz popular en Teverga, sostuvo que "el partido está en un momento de regeneración y de formar un proyecto que sea una alternativa clara al socialismo y Queipo ha demostrado gran capacidad de trabajo y ha sabido atraer a diferentes perfiles" a la organización. "Cuenta con todo mi confianza y apoyo, es joven, dinámico y muy implicado con las juntas locales", señaló José López Castelao, portavoz en Pesoz. "Es un candidato solvente y ha sido un referente para las juntas locales pequeñas", destacó Luis Felipe González, portavoz popular en el ayuntamiento de Morcín. "Está siempre a nuestro lado, pendiente de nuestras necesidades y especialmente atento con los concejos pequeños. Es una persona muy cercana y sin ninguna duda mi voto será para él", afirmó Nati Fernández, portavoz en el ayuntamiento de Quirós y secretaria general de partido en el Valle del Oso. "El congreso es muy buena iniciativa en este momento y para mí, la mejor opción es Álvaro Queipo", valoró Gacel Sánchez, presidente de la junta local de Cabranes y portavoz municipal. "Es la persona llamada a cambiar el rumbo de la política asturiana", defendió Amadeo Molejón, secretario general en San Tirso de Abres. "Queipo es la mejor opción, su compromiso, responsabilidad y valores están más que demostrados. Estamos como partido en una de nuestras mejores épocas y necesitamos un líder con altura de miras como él", afirmó Roberto Bustelo, portavoz en Villanueva de Oscos. Ramón Meana, presidente de la junta de Sobrescobio, destacó que "lleva años haciendo una labor excelente con las juntas locales, es la persona más adecuada para liderar el crecimiento del partido en Asturias". Ana María Fernández, presidenta de la junta de Yernes y Tameza, destacó de Queipo que "ha sabido hacer una política que nos ha hecho crecer como partido. Es joven, con ganas y muy válido". Mónica Fernández, portavoz en Boal, también defendió "la necesidad" del congreso regional para que el partido tenga "una renovación clara y real" y destacó que "aunque no se sabe aún quién se va a presentar, Queipo es una persona muy formada, con mucha experiencia y cercanía, siempre está cuando se le necesita, a veces incluso haciendo magia para llegar de un lugar a otro a tiempo, con las vías de comunicación que tenemos en Asturias".

El sector crítico decidirá en días quién disputará la presidencia del PP

Vicente Montes

El sector crítico del PP trasladará en días el nombre de la persona que, previsiblemente, disputará la presidencia del partido con el actual secretario general del partido, Álvaro Queipo. Los críticos han mantenido discreción sobre quién liderará la candidatura, aunque en medios populares se han trasladado algunos nombres. Desde hace tiempo circula el del que fuera presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, quien ya sonó en algunas quinielas para ser el candidato autonómico en las pasadas elecciones, antes de la irrupción de Diego Canga. Feito, que está afiliado al PP, no ha expresado públicamente si la posibilidad de concurrir a un congreso está entre sus planes, pero sí es cierto que algunos militantes le han pedido dar el paso.

Otra de las opciones sobre la mesa es Javier Cuesta, exconcejal de Oviedo y que fue la cabeza visible en la campaña iniciada entre afiliados para reclamar, con firmas, la celebración de un congreso autonómico del partido.

Cuesta afirmó ayer mismo en una entrevista radiofónica que no se anunciará la candidatura hasta que se haya convocado el congreso y señaló que "Álvaro Queipo es parte del problema del PP y no puede ser la solución", en referencia a las crisis de liderazgo del último año. Cuesta señaló que no será él el candidato, aunque un sector de la militancia crítica cree que sería la persona idónea.

En todo caso, no hay mucho tiempo por delante para decidirse. Hoy está previsto que la junta directiva del PP asturiano dé por convocado el congreso autonómico y que inmediatamente después Álvaro Queipo confirme que opta a la presidencia, un paso que nadie pone en duda a estas alturas.

A la reunión de la junta directiva acudirá el vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado. No obstante, Génova no quiere trasladar mensaje alguno que pueda leerse como tutela a la candidatura de Álvaro Queipo, aunque tácitamente se considera como la mejor opción en el partido, confirmada por su designación como portavoz parlamentario. La dirección nacional considera que es el momento en que la afiliación exprese sus preferencias.

Aunque en el PP asturiano se espera un congreso con dos candidaturas, es en la siguiente fase, la de los congresos locales, donde se prevé mayor pugna por el poder dada la división que existe en algunas juntas. El ajuste final con el que quede el partido tras el congreso autonómico, con su necesario tejido de alianzas, marcará el tono con el que se afrontarán las citas locales.