Álvaro Queipo y Javier Brea ya son candidatos al congreso autonómico del PP y se disputarán el liderazgo regional del partido en las urnas. Tanto el actual secretario general de los populares y portavoz en el parlamento asturiano como el exdiputado autonómico y concejal en Colunga fueron proclamados precandidatos a la presidencia regional del partido, por el comité organizador del 18º congreso, tras la revisión de los avales que presentaron 48 horas antes.

En realidad el corte de los avales no presentaba una gran complejidad, ya que solo era necesario presentar el apoyo de 90 afiliados en una organización que cuenta con varios miles al corriente de pago. La cuota de afiliado tampoco supone un obstáculo. Resulta bastante económica, 20 euros al año. Queipo había presentado 2.300 avales pero tras la revisión fueron anulados más de cuatrocientos por motivos diversos, como doble aval (el afiliado firmó también por el otro candidato), no estar al corriente en el pago de las cuotas o no figurar como afiliados. Brea había presentado 251 avales, pero le fueron anulados unos sesenta por motivos similares.

La siguiente etapa de este proceso congresual es inmediata. Los dos precandidatos pueden comenzar desde este mismo sábado la campaña, que se prolongará hasta el 10 de noviembre, la víspera de la primera votación que tendrá lugar en las juntas locales del PP. De hecho, Álvaro Queipo tiene previsto celebrar un acto esta mañana con jóvenes de Nuevas Generaciones en una cafetería del centro de Oviedo, mientras que Javier Brea presentará su programa en la sede regional del partido, en Oviedo.

La primera votación, que puede ser vital, tendrá lugar el sábado 11 de noviembre. Podrán votar los afiliados que se hayan inscrito para participar en el proceso. Si en el escrutinio uno de los dos candidatos obtiene más del 50 por ciento de los votos y, además, saca 15 puntos de ventaja al rival, ya llegará en solitario al congreso del 18 de noviembre. En este caso, la votación final casi sería testimonial, al haber un solo candidato. De no haber esa diferencia, será elegido nuevo presidente regional el candidato que logre más votos en las urnas que se instalarán en el Palacio de Congresos de Oviedo.