El PSOE quiere agilizar la tramitación de la ley demográfica, pero no encuentra consenso

El proyecto de ley de impulso demográfico anuncia su llegada a la Junta inicialmente sin consenso para el propósito del PSOE de que su tiempo de paso por la cámara sea “el más ágil” de los posibles. El texto legislativo, que el Consejo de Gobierno dio de paso el pasado viernes, opta a ser el primero de la legislatura en ser tramitado en competencia con la ley de presupuestos para 2024 y llegará en breve a la cámara con previsible mayoría suficiente para la votación final, pero con dudas respecto a sus posibilidades de abreviar el trámite parlamentario. La portavoz socialista, Dolores Carcedo, se refrena respecto a la propuesta de tramitación a la espera de los contactos con los grupos parlamentarios, pero el PP, aún humeantes los rescoldos de su desencuentro con el Gobierno tras la reciente ronda de reuniones sobre la ley, adelanta que no apoyará la aceleración del proceso si eso lo convierte en “un trágala para que no puedan asistir especialistas, personas no sólo de la Junta, sino ajenas a ella”.

En esa línea está también Vox, en oposición a las versiones más favorables que invocan con matices IU, Foro y Podemos ante un proyecto que no es igual ahora, aclara Carcedo, que hace unos meses. La ronda de contactos políticos iniciada en agosto a petición del PP ha dado como resultado, según la portavoz socialista, que por ejemplo el precepto de la fiscalidad diferenciada para el medio rural –gran caballo de batalla de los populares– se adopte en la versión final “como un principio rector” y “un compromiso”, sin perjuicio de que la concreción de las medidas fiscales que reclamaba el PP se ejecute “presupuesto a presupuesto”. Además, se incluye “la movilidad a demanda en el medio rural” –petición de Podemos– y “existe alguna modificación en materia forestal”.

Los populares, sin embargo, han asegurado que no reconocen sus propuestas en el texto, hace algo menos de una semana que dieron por rotas sus conversaciones con el PSOE y este martes el diputado Luis Venta ha rechazado la tramitación exprés si es “un trágala” y se ha dicho “por la labor de que haya una buena ley, no un papel mojado que no sirva para nada. Es necesaria, pero no para que figure en el BOPA sin más”, añade, remarcando que si la prioridad es la agilización del trámite “ya no vamos por buen camino”. A su lado, el diputado de Vox Javier Jové pone su postura pendiente de que “el Gobierno nos convoque y quiera contar con nuestros puntos de vista”, porque hasta ahora han sido excluidos, y todo lo demás son parabienes con algunos matices.

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ve “una buena ley” y entiende que “lo mejor que puede ocurrir es que entre en vigor lo antes posible” y el único diputado de Foro, Adrián Pumares, acepta que el texto no descienda al detalle “de las propuestas presupuestarias concretas” como las de la fiscalidad y advierte de su intención de mejorarlo. Aclara que “una tramitación ágil no significa que no se puedan presentar enmiendas” y avanza su intención de presentar “alguna”. “La ley es necesaria”, concluye, pero “no la solución a todos los males”. Su compañera en el Grupo Mixto, la diputada de Podemos Covadonga Tomé, valora que “las cuestiones que creíamos que quedaban pendientes en la redacción inicial” se incluyeron tras la reciente ronda de reuniones y apoya la versión rápida para una norma que considera igualmente “necesaria”.