El Principado confirma trece focos de la "fiebre de las vacas" y promete ayudas en 2024

El impacto de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) detecta trece focos en Asturias mientras el Gobierno del Principado defiende su respeto a los protocolos y el incremento de las muestras recogidas y anuncia ayudas para los afectados en el presupuesto de 2024. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ha respondido este martes en la Junta a las dudas manifestadas por el PP con un repaso al estado de la cuestión que cuenta 109 muestras recogidas, 87 positivas, 22 negativas y 854 pendientes de enviar. A la sospecha de inacción que le envió el diputado popular Luis Venta, convencido de que ante una enfermedad de aparición "inevitable" "no hubo los controles necesarios", el Consejero repasó el protocolo que se sigue desde que una sospecha de afección desencadena la exigencia de una comunicación al veterinario de explotación para que se efectúe un análisis que es, quiso precisar, "gratuito para el ganadero". Si la PCR es positiva, sigue, se envía también sin coste al laboratorio nacional de Algete para su confirmación. "Ante este o cualquier otro problema, el Gobierno estará al lado del sector para ayudarlo", concluyó el Consejero como introducción a un anuncio, sin concreción, de que habrá ayudas en 2024. Vino el aviso acompañado de una advertencia -"para eso debemos tener presupuestos, veremos la posición de su grupo"- y aprovechando la ocasión, por otro adelanto de beneficios para el sector. "El Gobierno tomó la decisión de eximir a los ganaderos del pago de algunas tasas" y habrá más: el Ejecutivo "bonificará parte de los costes que cobra Prohigrasa por la retirada de animales, algo que beneficiará a todos, a los que tienen seguro agrario y a los que no". El anuncio de las ayudas se plantea como prólogo al debate y votación, en la sesión plenaria de este miércoles, de una proposición no de ley en la que el grupo popular reclama ayudas directas y bonificaciones para los ganaderos afectados.

Venta venía de hacer visible su inquietud por la dejación de funciones que observa en el tratamiento de la "fiebre de las vacas", apoyada por ejemplo en la observación de los "más de setenta certámenes, ferias o mercados ganaderos que se han celebrado" desde la detección del primer foco sin que controles en ninguno de ellos. "He visto cómo entraban animales en ferias por la noche", añade lamentando que "se dedican a culpar a los veterinarios por no remitir muestras al laboratorio" o que no se hayan hecho controles en la fauna salvaje, habida cuenta de que "hay ciervos o venados muertos" por la enfermedad.