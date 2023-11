El Gobierno descarta rebajas y deducciones fiscales “generalizadas” en Asturias para 2024 y el Presupuesto autonómico crecerá un 6%

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, descarta que los Presupuestos autonómicos para el próximo año vayan a incluir rebajas y deducciones “generalizadas”, ya que el Gobierno bipartito pretende profundizar en la llamada “vía fiscal asturiana” para dirigir ese tipo de medidas a “la clase media y trabajadora de Asturias”. Peláez ha realizado este anuncio al término de la primera ronda negociadora sobre el Presupuesto de 2024 con el PP, Podemos y Foro, que ha calificado de “constructiva” por la actitud “dialogante” de esos partidos en esta toma de contacto inicial, en la que el Gobierno no ha invitado a Vox.

Peláez ha detallado alguna de las macrocifras de las próximas cuentas, que “posiblemente pasen de los 6.100 millones”, de los que 4.200 procederán de los ingresos del sistema de financiación autonómica, un 65 por ciento del total. En total, el presupuesto de la administración asturiana crecerá en torno al 6 por ciento. El nuevo responsable de las finanzas autonómicas cree que tendrá un “mayor impacto” que el Presupuesto de 2023 “debido a la liquidación del modelo de financiación autonómica de 2022” y ha precisado incluirán una subida salarial para los más de 40.000 empleados públicos del Principado acorde con la del IPC.

“Ha sido una mañana muy constructiva, con muy buena impresión de los que nos han mostrado las fuerzas políticas”, valoró Peláez, quien añadió que el PP no adelantó ninguna de sus propuestas, algo que sí hicieron Podemos y Foro. El titular de la cartera de Hacienda apuntó además que algunas de las iniciativas del portavoz forista, Adrián Pumares, “pueden tener encaje en la vía fiscal asturiana”, concretamente las concernientes a la fiscalidad diferenciada para la zona rural.

Pese a ese clima “constructivo” reconocido por Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda no dejó de ocultar su “sorpresa” de que el PP no trasladase sus propuestas en la reunión de esta mañana, aunque luego si las detalló bastante en la rueda de prensa con los medios. Sin duda, la devolución con el mismo pago de la queja que expresó Queipo, horas antes, acerca de que el presidente Barbón no ofreció las cifras que sabía del proyecto presupuestario en la pregunta que le formuló en el pleno del miércoles, “pero lo hizo minutos después ante los medios de comunicación”.

La comparecencia del consejero Peláez tuvo lugar tras acabar la reunión con el diputado de Foro, Adrián Pumares, que tiene otro de los votos que pueden resultar decisivos para la aprobación del Presupuesto, al igual que el de Covadonga Tomé (Podemos).

PP

Asturias recibirá 300 millones más del sistema de financiación autonómica para el próximo ejercicio, según las cifras generales que ha presentado el Gobierno autonómico al PP en el arranque de la negociación presupuestaria. Los ingresos no financieros ascienden en el proyecto de Presupuestos de 2024 a 5.200 millones de euros “sin incluir en esa cifra la partida del Fondo de Recuperación”, según precisó el diputado Pablo González, quien recordó que esa cantidad ha ascendido a 4.900 en el presente ejercicio y a 4.400 en 2022. Es decir, en los últimos tres ejercicios el incremento de la recaudación procedente de impuestos, tanto cedidos como propios, ha crecido en 800 millones de euros. El PP defiende la necesidad de “devolver ese esfuerzo, que ha supuesto la inflación, a los asturianos”. De ahí, que el Grupo Popular proponga a cambio de su voto afirmativo una serie de medidas fiscales como la deflactación del IRPF, actuar sobre los mínimos personales y familiares, e incluir en el próximo Presupuesto nuevas deducciones para combatir el riesgo de despoblación, así como para atraer a nómadas digitales, entre otras iniciativas.

El portavoz del PP, Álvaro Queipo, denunció la “falta de respeto al parlamento asturiano” que, a su juicio, supuso que el presidente Adrián Barbón anunciase las primeras macrocifras del nuevo Presupuesto en una rueda de prensa solo minutos después de que evitase hacerlo a una pregunta formulada por el propio diputado en el pleno de la Junta General. Barbón anunció este miércoles que las cuentas del próximo año “serán las mayores de la historia, en torno a los 6.000 millones, con mil para inversión productiva”.

Las prioridades del PP para las cuentas del próximo año se resumen en tres objetivos: combatir la crisis demográfica, impulsar la economía regional y cuidar los servicios públicos. El Grupo Popular plantea ocho puntos para la consecución de estas prioridades:

Demografía: Más incentivos a la natalidad y nuevas medidas de fiscalidad diferenciada.

Natalidad: Ampliar las ayudas que ya existen también para las familias de concejos que no estén en riesgo de demográfico.

Fiscalidad: Deflactar el IRPF y crear nuevas deducciones.

Captación de inversiones: Apostar por un cambio total en el modelo actual del Principado.

Política social: Mejora de la gestión del ERA y de las ayudas a la dependencia.

Política sanitaria: Refuerzo de la Atención Primaria y de la Salud Mental, además de reducir las listas de espera.

Inversiones: Vigilar la ejecución. “Si no es ejecuta, no es fiable, por mucho que se presupueste”, ha destacado Queipo.

Mejora de la eficiencia de la administración.

Podemos

La diputada Covadonga Tomé (Grupo Mixto-Podemos) ha reconocido “muy buena sintonía” con el Gobierno de Adrián Barbón tras mantener la primera reunión de “toma de contacto” para negociar el Presupuesto de 2024, a la que ha acudido con Xune Elipe y Laura Tuero, los números dos y tres de la lista autonómica del partido morado.

La prioridad para Tomé “es ser capaces de aprobar unos Presupuestos que afiancen la apuesta del Gobierno asturiano por la ciudadanía y no por otras élites”. La diputada del Grupo Mixto se comprometió a presentar al Ejecutivo un documento con las pretensiones de su formación y también anunció que el contenido de la negociación con el bipartito de Barbón se trasladará a “la asamblea abierta de las y los votantes para que conduzcan las decisiones que se vayan tomando”. En el equipo negociador no hay representación alguna de la dirección orgánica autonómica, con la que Tomé está enfrentada, ya que ha sido suspendida de militancia.

La diputada de Podemos en el Grupo Mixto ha atribuido el buen clima en esta primera reunión con el bipartito autonómico “por el contexto político, que es el que es, y el que obliga todas las partes a consolidar las políticas de izquierdas y progresistas”, aunque también matizó que la negociación está todavía en una fase muy inicial, sin apenas concreción. Pero Tomé entiende que la tensión generada en torno a la investidura de Pedro Sánchez ha influido en que “nos sintamos más queridas” en esta negociación para el Presupuesto de 2024.

Las prioridades que Tomé comunicará al Gobierno autonómico incorpora medidas “para avanzar en cuestiones de protección social, servicios públicos y en sanidad con especial atención a salud mental, y también en vivienda”. Este documento “está en fase de elaboración”, según la diputada. A juicio de Tomé “en un presupuesto de 6.000 millones, el más elevado de la comunidad autónoma, si debe dar margen a algo es a invertir más en servicios públicos y en políticas sociales”.

Foro

Adrián Pumares llegó con una lista detallada. Además de la propuesta ya tradicional de pedir la eliminación de los impuestos de sucesiones patrimonio, el diputado de Foro ve encaje en el proyecto presupuestario para deflactar el IRPF y aplicar rebajas en los cuatro primeros tramos de este tributo. También plantea deducciones fiscales para la práctica deportiva, por la financiación de la vivienda habitual (hipotecas) y por el nacimiento de hijo. Además, Pumares defiende “una mejor atención al mundo rural, también en materia fiscal, avanzado en la fiscalidad diferenciada, puesta ya en marcha le legislatura pasada a iniciativa de Foro” y propuso, en concreto, un plan dirigido a autónomos rurales que desarrollen su actividad en concejos de menos de 6.000 habitantes o en localidades de menos de mil vecinos de municipios más grandes, equivalente al importe de la cuota anual que deben pagar. “Si se acogen todos, supondría un coste de 75 millones de euros al año”, especificó Pumares. El portavoz de Foro advitió que "sería malo para Asturias que el Gobierno se escorase todavía más a la izquierda, si además de estar IU en el Ejecutivo pacta ahora con Podemos".