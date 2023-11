El bipartito, cerca del acuerdo con Tomé, que garantiza aprobar el Presupuesto en la Junta General

El Gobierno bipartito esta muy cerca de alcanzar un acuerdo con la diputada Covadonga Tomé, que garantizaría aprobar el Presupuesto de 2024. La "buena sintonía" del primer contacto negociador, la pasada semana, entre ambas partes se mantiene intacta y progresa adecuadamente, a la vista de los acontemientos. La parlamentaria de Podemos en el Grupo Mixto confirmó la celebración de una asamblea abierta "el jueves o el viernes de la próxima semana" para someter el contenido del acuerdo a la aprobación de los votantes de Podemos, según confirmó al término de la junta de portavoces que, entre otros asuntos, acordó el calendario para la tramitación de las cuentas autonómicas del próximo año en la Junta General.

El calendario presupuestario arrancará el 1 de diciembre, con el registro y entrega del proyecto de ley por parte del consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz, al presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, según expuso la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo tras salir de la junta de portavoces. Será el pistotelazo de salida para la tramitación del primer presupuesto de esta legislatura y el quinto del mandato de Adrián Barbón al frente del Principado. La diputada Covadonga Tomé consideró este miércoles como "factible" que el acuerdo con el Gobierno bipartito que forman el PSOE y Convocatoria por Asturias-IU pueda llegar antes de la presentación del proyecto de ley en el parlamento. La parlamentaria, que está suspendida de militancia de manera provisional por la dirección nacional de Podemos, explicó "las razones" que avalan ese optimismo: "La primera, la buena sintonía en el primer encuentro en el que hablamos de Presupuesto; la segundo, la presencia de Convocatoria por Asturias en un gobierno en el que hacía falta una mayor peso de políticas progresistas y de izquierdas con las que coincidimos en muchas cuestiones y en tercer lugar, la aritmética y los números que pueden ir en dos direcciones para conseguir esa mayoría necesaria. Pero creo que a nadie se le escapa que, al menos aparentemente, la intención es que vaya en la dirección de la izquierda de progrso y, por lo tanto, de acuerdos con Podemos".

Tomé reconoció la existencia de "contactos totalmente informales" con el bipartito sobre las cuentas, después de esa reunión inicial, pero insistió en que las prioridades en esa negociación irán orientadas a la sanidad, "con especial atención a la salud mental", el medio ambiente, vivienda, empleo y juventud. La diputada enmarcó, además, la disposición negociadora y al entendimiento "en un contexto" en el que volvió a llamar "a la serenidad y la tranquilidad" y, además, celebró la rotunda victoria del sí entre las bases de Podemos al acuerdo nacional con el PSOE.

La portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo, no dio por hecho que el acuerdo vaya a estar cerrado cuando el proyecto de ley entre en la Cámara, aunque afirmó que "es muy importante que haya una base sólida posible de acuerdo". Carcedo también dio respuesta a la queja de Podemos Asturias, por no haber sido convocados al primer contacto negociador como organización política. La diputada socialista la convocatoria a Tomé y no a la parte orgánica en los siguientes términos: "Hay que votar en el Parlamento y ahora Podemos no tiene un representante en este momento", dijo.

El PP, por su parte, envió el pasado lunes sus propuestas para las próximas cuentas autonómicas. El diputado Luis Venta lamentó que el apretado calendario aprobado para la tramitación obligue a que las comparecencias de expertos y agentes sociales se concentren en una jornada, "como si de un rosario se tratara". También el diputado de Foro, Adrián Pumares, lamentó "la tramitación exprés" del proyecto de ley más importante del año que llega a la Cámara autonómica porque, en su opinión, "deja escaso margen para poder mejorar las cuentas".

El consejero de Hacienda anunció la pasada semana que el proyecto presupuestario de 2024 ascenderá a más de 6.100 millones de euros, la cifra más alta de toda la serie autonómica, con más de mil para inversión productiva.