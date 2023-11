Contienda en la Junta por la explicación de los pactos de investidura: el PP acusa a Barbón de "despreciar" a los asturianos y el PSOE pide a los populares "saber perder"

El primer asalto del combate parlamentario por los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez se saldó este martes en la Junta con un aperitivo de apenas dos minutos de esgrima dialéctica. El PP afeó al presidente del Principado que no acudiese a su petición de comparecencia en el parlamento, el PSOE respondió con un emplazamiento a “pasar página y saber perder” y todo quedó aplazado a las interpelaciones sobre este asunto que mañana deberá responder Adrián Barbón en la sesión bisemanal de preguntas. El grupo popular quiso adelantar el debate a este martes con una petición de cita con el presidente que finalmente, como estaba previsto, no se ha sustanciado. El presidente de la Junta, Juan Cofiño, abrió el Pleno recordando a sus señorías que el primer punto del orden del día –la petición de comparecencia de Barbón a demanda del PP– no se despacharía porque Barbón, como ya se había anunciado en la Junta de Portavoces, “no está obligado a comparecer y anunció que no lo haría”.

No estaba en ese momento en la sala, en efecto, ni el jefe del Ejecutivo ni ningún miembro de su gabinete. Para no quedarse con las ganas, no obstante, el portavoz popular, Álvaro Queipo, pidió un turno de palabra de treinta segundos que consumió expresando, “en nombre no sólo del grupo popular, sino probablemente de la gran mayoría de esta Junta”, su “sorpresa y decepción” a la vista de que el Gobierno “ha decidido no sólo no exponer sus planteamientos, sino también no escuchar lo que el resto de los grupos tenían que decir”. Fuera de la sala, el portavoz adjunto, Luis Venta, abundó en la acometida contra el “desprecio” de Barbón “a la Junta y a todos los asturianos” afeándole que “se esconda cobardemente” y” haya dedicado la mañana a retuitear los tuits de sus amigos de twitter”. Según su interpretación, el Presidente busca “un debate sin réplicas, limpio para él y tipo homilía donde todos tengamos que decir amén”. También la portavoz de Vox, Carolina López, pidió turno para reforzar la acusación por “poca valentía” y lamentar que “el mismo presidente que decía que venía a dar la cara por los asturianos hoy se haya quedado en casa”. La réplica de la portavoz socialista, Dolores Carcedo, dice haber escuchado argumentos que “no se sostienen”. Sin mentar esta vez la inexistencia de una figura parlamentaria que sustente la petición de la comparecencia del presidente, la diputada recordó a sus antagonistas que mañana, en el Pleno, y de acuerdo con el procedimiento reglado, sí estará Barbón para responder, entre otras cuestiones, “una pregunta –planteada precisamente por el portavoz del PP– sobre los pactos de investidura del PSOE”. La carga política de su intervención dice que “el PP debería dejar ya la manipulación y la sobreactuación, dejar de intentar engañar a los asturianos y empezar a pasar página y saber perder… Eso es lo que hay que hacer en política cuando toca”. Cortó Cofiño a continuación el intento de Queipo de prolongar el debate “por alusiones”, pero el orden del día de la sesión guardaba para después más sobre el mismo tema. A una pregunta del diputado de Vox Gonzalo Centeno sobre los impactos económicos de los acuerdos de investidura, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, defendió en general y en el caso concreto la repercusión “muy positiva” que los mentados pactos van a tener para Asturias y quiso enviar “un mensaje de calma y serenidad” al respecto. “Se termina con el bloqueo institucional y acaba la interinidad del Gobierno”, destacó, con un Ejecutivo “de unidad progresista, alineado ideológicamente con el Gobierno del Principado” que le garantiza “un aliado” en sus propósitos fundamentales. “Vaya pancho que le ha tocado defender”, empezó muy gráficamente Centeno su inventario de agravios, de las condonaciones de deuda y a Cataluña y su “abandono del sistema de financiación autonómica” al “traspaso total de la Seguridad Social” al País Vasco. El pacto con Junts, le replicó Peláez, “contiene la condonación que ya preveían sus socios del PP y que celebran allí donde gobiernan y tienen deuda potencial”. Invitó al diputado interpelante a esperar a que se conozca el método de cálculo de la expansión de la quita al resto de las autonomías y le aclaró que en el territorio de la financiación la posición del PSOE es la reforma del sistema “en consonancia con la propuesta del Principado”. Sobre la Seguridad Social, en fin, el pacto con el PNV “recoge el cumplimiento del Estatuto de Guernika y por tanto la cesión, exclusivamente, de la gestión de la Seguridad Social, no la ruptura de la caja única”.