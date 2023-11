Todos los grupos de la Junta General, salvo Vox, han aprobado esta mañana una declaración contra la violencia de género, con motivo de la celebración del 25N. El tercer partido de la Cámara asturiana presentó un texto alternativo, que no fue secundado por ningún otro partido, pero esta tarde participará en el acto institucional del Principado en Lugones, ya que sí está a favor de denunciar la violencia contra las mujeres, pero no comparte que haya un sesgo de género en ese tipo de agresiones.

La portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, afirmó que “Vox ha sido otra vez el único partido que niega a reconocer que haya una violencia machista”. Esa negativa impide que la declaración aprobada por la junta de portavoces tenga el carácter de institucional, ya que dicha proclamación requiere la unanimidad de todos los diputados. No obstante, Dolores Carcedo destacó el valor simbólico del texto aprobado por la junta de portavoces. “Le damos muchísima significación porque esta Cámara durante los últimos no había podido tener voz por la posición ideológica de Vox en este tema, que es muy sensible y está tan necesitado de consensos”. La declaración aprobada por la mayoría de la junta de portavoces es una figura que se estrena en esta legislatura y que en este caso concreto incluye “un firme compromiso con el feminismo y en contra del machismo, así como a favor del avance decidido de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”.

Carolina López, la portavoz de Vox, explicó que en su partido “negamos el concepto de ‘violencia de género’ pues se trata de una ideología que solo ha servido para colectivizar y utilizar a las mujeres como arma para alcanzar fines políticos y réditos electorales, para enfrentar a las mujeres contra los hombres, pero en ningún caso para proteger realmente a las mujeres”. López quiso, además, “denunciar la hipocresía de un Gobierno que se vende como el más feminista de la historia cunado la realidad es que las mujeres están cada vez más inseguras por leyes como del `solo sí es sí, la de violencia de género o la ley trans”. Los cargos de Vox sí tienen previsto asistir esta tarde en Lugones al acto institucional del Principado porque el Día Internacional que se celebra es el de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “En Vox jamás hemos negado la existencia de la violencia hacia la mujer”, ha matizado Carolina López. La portavoz parlamentaria ha argumentado que “mientras la ideología de género solo contempla la violencia contra la mujer por parte de la pareja heterosexual, desde Vox, además por supuesto de proteger a las mujeres, queremos proteger a los niños, a los mayores, a los hombres, es decir a todas las personas, independientemente del sexo, raza o religión del agresor”.