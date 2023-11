El PP ha denunciado el rechazo de los partidos de la izquierda a incluir en los presupuestos del próximo año el abono de un plus de peligrosidad a los trabajadores de las residencias de ancianos púbclias. “Esto no va de ideología, sino de justicia y dignidad”, ha dicho la diputada popular Beatriz Polledo, portavoz en materia de Derechos Sociales y Bienestar. Polledo formuló la petición en forma de una proposición no de ley que acabó sobre la mesa por el rechazo de PSOE, IU y Podemos. El coste aproximado de este plus sería de 2,5 millones de euros.

“Es curioso que hayan ido a apoyar a los trabajadores y hoy, en cambio, voten en contra de sus reivindicaciones”, ha lamentado Polledo, que ha cuantificado en más de esos 2,5 millones “el coste de acomodar a los altos cargos de IU en el gobierno de Barbón”. Según ha expuesto en comisión parlamentaria la diputada popular, en el año 2022 se produjeron 179 casos de agresión de usuarios a personal de la administración, de los que 97 se concentran en integrantes de la plantilla del los Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). Polledo destacó que supone un incremento del 94% de las agresiones que sufre este colectivo en solo un año porque, aunque no había estadísticas anteriores, el colectivo cuantificaba en medio centenar las producidas en 2021. “Cuidar a los que nos cuidan es fundamental”, ha dicho la diputada popular, que considera “justa” la reclamación del colectivo, y que la demanda “no busca estigmatizar a nadie”, un argumento que ha empleado el Gobierno regional para rechazar la iniciativa. “Cada vez hay más perfiles psicogeriátricos y no se cuenta con perfiles especializados; no vale ignorarlo, hay que tomar decisiones”, ha señalado Polledo. La diputada popular también ha considerado insuficiente la plantilla del ERA y ha asegurado que estará “vigilante” para comprobar que el Ejecutivo autonómico cumple su promesa de ampliarla. Además, advirtió del “conflicto permanente” bajo el que, a su juicio, se encuentra la consejería de Derechos Sociales “por la incapacidad para gestionarla de la consejera, Melania Álvarez”.