La respuesta de la diputada Tomé a la oferta de un pacto de legislatura de izquierdas en el Principado: "sentarse y dialogar sin cheques en blanco"

La diputada Covadonga Tomé, elegida en las listas de Podemos, vinculó la posibilidad de un pacto de estabilidad de las fuerzas de la izquierda en la Junta a "sentarse a dialogar", ajenos a "cheques en blanco". Ovidio Zapico, coordinador de Izquierda Unida y también consejero en el Ejecutivo de Adrián Barbón, lanzó el guante en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA para plantear la necesidad de un acuerdo estable de legislatura con la diputada Tomé. De ese modo, argumentaba Zapico, el Ejecutivo no estaría sujeto a negociaciones con el parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, al que Zapico veía en una posible coalición con el PP de cara a las elecciones de 2027.

Tomé, que también responde al artículo de Zapico con otro en este mismo medio que acompaña a esta información, asegura no estar dispuesta a "firmar cheques en blanco", si bien asegura que está dispuesta ser "una garantía de estabilidad" para el Ejecutivo si está dispuesto a alcanzar "acuerdos progresistas que, para mejorar la vida de asturianos y asturianas, refuercen los servicios públicos, tomen medidas para que la sociedad sea más justa y menos desigual, e impulsen políticas de empleo y desarrollo que fortalezcan nuestro tejido productivo".

Desde esa posición de apertura al diálogo y la negociación con un propósito de dar estabilidad a políticas progresistas, Tomé lanza no obstante un aviso: "Una forma de mostrar valentía es la pluralidad en los gobiernos". Y refiere como ejemplo la presencia de Sumar en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, entendida como "una amplia coalición electoral" que ahora sienta cinco ministros en el Gabinete del Presidente del Gobierno. Es decir, señala una posible vía para asentar en un marco de estabilidad el respaldo al Ejecutivo asturiano. "Si llamamos a la valentía y a la confluencia no es en vano", replica Tomé a Zapico, al tiempo que señala que "un pacto de legislatura no es lanzar titulares en prensa" sino "algo mucho más profundo y más serio".