Pagar la peligrosidad en el ERA "criminalizaría a los usuarios", afirma la consejera de Bienestar

Por si no se hubiera entendido bien, Melania Álvarez lo repitió dos veces, a preguntas de otras tantas portavoces de la oposición. "No es tolerable que las reivindicaciones salariales se enmascaren criminalizando y estigmatizando a los usuarios de las residencias y a sus familias". Habla la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del plus de peligrosidad que el personal de las residencias públicas de mayores le ha pedido con reiteración, como compensación para la inflación de agresiones que padece. Está en realidad volviendo a rechazar una demanda que ya había quedado claro que no se atiende en su proyecto de presupuesto para 2024 y que precisamente anteayer, la víspera de esta comparecencia de la Consejera en la Junta para desgranar sus cuentas, fue una de las razones que llevó a la plantilla a convocar para el próximo lunes una jornada de huelga en los centros residenciales que dependen de la Consejería.

"No es obstinación, es decencia", respondió Álvarez a la queja de la diputada popular Beatriz Polledo, planteada antes por la parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Repitió que la plantilla de los geriátricos públicos cobra desde este año un complemento retributivo vinculado a la implantación del nuevo modelo de cuidados de larga duración y añadió como indirecta la precisión de que este concepto nace "centrado en la persona, no en el trabajador". Como quiera que la convocatoria de huelga también cuestiona por insuficientes los incrementos de plantillas planteados para el organismo autónomo ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos), Álvarez hizo en su comparecencia una nueva defensa reforzada de los diez millones de euros de más que le ofrecen sus cuentas al capítulo de personal del ente, de 79,2 a 89,1 millones. Más allá de este conflicto que no cesa, que generó un encierro del comité de empresa en noviembre y que ayer se alargó incluso con la denuncia sindical contra los servicios mínimos de la huelga, que consideran "abusivos", Álvarez expuso en el parlamento las cifras del presupuesto que ya repasó el domingo pasado, con sus 545 millones de euros de dotación total, su nueve por ciento de incremento respecto a 2023 o los más de seis euros de cada diez –en total, 352 millones– que se lleva la "presión creciente" de la atención a la dependencia. "Asturias cerrará 2024 con más de 33.000 personas dependientes atendidas, 12.000 más que hace cuatro años", advirtió Álvarez, precisando que este incremento "de más del 57 por ciento" "nos acompañará in crescendo a lo largo de la legislatura" y condicionará muchos más presupuestos de éste en adelante. Añadió los 46,3 millones que consume la atención a la discapacidad o los cien del plan concertado para el despliegue de programas de atención social desde los ayuntamientos y se detuvo aquí para abrir un paréntesis con su propósito de mejora de la gestión. Se trata de permitir "el abono anticipado de la financiación" a las entidades locales o la "aplicación de criterios objetivos" al distribuir el crédito entre los ayuntamientos. Al llegar a la gestión del salario social básico, Álvarez se dijo satisfecha con el "mes o mes y medio" del plazo en el que "se están tramitando las solicitudes nuevas", reincidió sobre la revalorización de las cuantías en un 2,5 por ciento –lo que da "5.645 euros anuales de media por familia beneficiaria"– y resaltó el anuncio de arranque del programa personalizado de inserción laboral que tendrá cada beneficiario de la renta básica. Comenzará por los más de 2.596 jóvenes de 18 a 25 años que viven en familias que perciben la prestación. El intercambio de pareceres a que dio lugar la exposición derivó en una constatación de las diferencias entre la consejera y los grupos del centro derecha y acabó con la diputada popular Beatriz Polledo hablando de la "mochila demasiado pesada" que arrastra Melania Álvarez por la gestión "caótica" del cuatrienio precedente e invitándola ya a la dimisión. "Está usted a tiempo de irse", le dijo, "porque si no se le va a hacer muy larga esta legislatura". "Tengo espalda para llevar" la mochila, le replicó la consejera rechazando la invitación e invitando de vuelta a "pasar página" y mirar más al futuro que al pasado. "Me crezco ante la adversidad", añadió, "y no es sólo que haya consejera para cuatro años, es que sintiéndolo por usted hay Gobierno de coalición para cuatro, por lo menos". Polledo venía de poner sobre la mesa el conflicto del ERA, con una escasez de enfermeras en las residencias que Álvarez negó, y además "la asfixia burocrática que tienen que sufrir las personas más vulnerables" en pos de unas ayudas que "no llegan o llegan tarde y mal". Sara Álvarez Rouco (Vox) centró la crítica en la "ineficacia" y en la inflación de personas vulnerables que es indicio, a su juicio, de un "estado de bienestar fallido" y Xabel Vegas (Convocatoria por Asturies) lanzó el turno de defensa de las cuentas evitando esta vez un respaldo explícito a las demandas de la plantilla del ERA, asegurando que "estos presupuestos ponen los ladrillos del nuevo modelo de atención centrada en las personas". Covadonga Tomé (Podemos) completa la zona de los socios presupuestarios del Gobierno dejando claro, ella sí, que "acompaña" a las trabajadoras del ERA en sus reivindicaciones, pero celebrando también que "haya unos buenos presupuestos para algo tan importantísimo como el bienestar y los derechos sociales".