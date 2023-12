Los Presupuestos congelan la relación entre el PP de Queipo y el Gobierno de Barbón

El debate presupuestario, el plato fuerte y estelar de cada curso político que coincide siempre con el final del año en el Parlamento asturiano, va a certificar mañana el alejamiento entre el nuevo PP de Álvaro Queipo y el Gobierno de Adrián Barbón. El comité ejecutivo de los populares asturianos aprobó ayer la presentación de una enmienda de totalidad a las cuentas más elevadas de la historia del Principado, 6.348 millones de euros. El rechazo será doble, ya que Vox también confirmó su enmienda de totalidad, pero insuficiente para devolver el primer proyecto presupuestario del Gobierno bipartito (PSOE-IU) al baúl de las prórrogas.

El rechazo del PP a las próximas cuentas autonómicas se formalizó en un comité ejecutivo celebrado ayer, pero era un secreto a voces, con mínimo margen para la sorpresa, después de las valoraciones negativas de distintas áreas presupuestarias realizadas por sus diputados en los últimos días. El nuevo presidente de los populares asturianos fue directo al grano en el discurso con el que abrió el cónclave: "Los Presupuestos son insolidarios, irreales, insuficientes e insostenibles". Con esa declaración de intenciones, la confirmación de la presentación de la enmienda de totalidad que anunció al final de su breve discurso estaba cantada.

Queipo destacó que el Presupuesto para 2024 "es 800 millones superior al de 2019, el Gobierno de Barbón acuerda cada vez más recursos mientras los asturianos son cada vez más pobres". Y reprochó al Ejecutivo que "se niega a devolver a los asturianos el esfuerzo extra por la inflación" para concluir que la llamada "vía fiscal asturiana" la alternativa del Gobierno de Barbón a la deflación en el tramo autonómico del IRPF que solicitaron los partidos de la derecha para amortiguar el impacto de la inflación, "es un fracaso, como mucho, en el mejor de los casos, supone la devolución de un euro por cada 100 de recaudación".

El líder popular también cuestionó las cuentas por "irreales", una crítica que fundamentó en "la baja ejecución presupuestaria" que caracteriza la etapa de Barbón al frente del Principado. "A fecha del 14 de diciembre la ejecución de la inversión es del 29 por ciento, lo que significa que de los 957 millones previstos para 2023 no se han ejecutado 680 millones de euros". La reunión de ayer del comité ejecutivo del PP sirvió además para conocer nuevos miembros del comité ejecutivo en el que entrar, entre otros, el exdiputado autonómico David González Medina, que estará al frente de la secretaría de Asuntos Europeos; el exvicerrector y economista Santiago Álvarez, que será el presidente de la comisión de Hacienda; el exconsejero e ingeniero Juan José Tielve, que estará al frente de la comisión de Fomento y el vicepresidente del Principado, Ramón García Cañal, que presidirá la comisión de Industria. También estarán los candidatos de Santa Eulalia de Oscos, Jorge González, y de Onís, Óscar Solares.

Tanto se veía venir la enmienda de totalidad del PP que el portavoz adjunto del PSOE en la Cámara asturiana, Luis Ramón Fernández Huerga, ya había advertido que el principal partido de la oposición en Asturias "se siente más cómodo con la ultraderecha, que representa Vox, que con la moderación del Gobierno asturiano". El diputado socialista apremió al PP a "rectificar", horas antes de su comité ejecutivo, "para no formar el ‘frente del no’ con Vox, algo que ya empieza a ser habitual". Fernández Huerga rebatió algunas de las críticas formuladas por los diputados del PP a las cuentas de la próxima anualidad. "Dicen que no hay dinero para las obras de Valgrande-Pajares, cuando están previstos 750.000 euros; dicen que no se apoya a la sidra y a la faba cuando la partida para los productos asturianos sube un 15% y la de promoción se duplica. Pero la peor excusa llega en los servicios públicos, cuando el PP se pone detrás de cualquier pancarta, como ocurría recientemente en el hospital de Jarrio, y luego a la hora de resolver y votar se esconde y dice que el gasto y el personal son excesivos, cuando suele ser con lo que se dotan los servicios públicos", esgrimió el portavoz adjunto del PSOE en la Junta General.

El parlamentario socialista, en cambio, valoró positivamente la doble decisión de Foro de no presentar enmienda de totalidad ni apoyar ninguna de las que se puedan presentar en antes del pleno de totalidad de las cuentas, que tendrá lugar este viernes. "Tenemos que mostrar nuestra satisfacción por la posición de Foro, que es un ejemplo de responsabilidad. Cuanto mayor sea el apoyo a estas cuentas, mejor para Asturias. Pero hay un ‘bloque conformado del no’ con PP y Vox que ya parece ser una tradición navideña, con sus mentiras e inexactitudes", reprochó Huerga.