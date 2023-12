Álvaro Queipo (PP). “Son los presupuestos del PSOE de siempre y su gobierno, el peor de la historia de Asturias”

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, se ha estrenado en un debate presupuestario con una enmienda de totalidad al Presupuesto de 2024, “que es el mismo de siempre del PSOE” y con un rechazo expreso a las políticas del gobierno de Barbón, “el peor de la historia de Asturias, que va camino de superarse a sí mismo”.

Queipo justificó la enmienda de totalidad del PP a unas cuentas autonómicas para el próximo ejercicio que “solo es autobombo y autopromoción que no va a resolver los problemas de los asturianos”. El portavoz popular en la Junta General calificó de “insolidarios, insuficientes e insostenibles” los presupuestos proyectados por el gobierno de coalición (PSOE-IU para 2024. Un mensaje en el que ha insistido repetidas veces a lo largo de su intervención.

“Insolidarios”, ha dicho, “porque incluyen una recaudación superior en 326 millones a la de este año”. Queipo, en este punto, ha planteado al Ejecutivo autonómico que “la vía fiscal asturiana es otro eslogan vacío, que solo devuelve uno de cada cien euros a los asturianos y a las empresas” para subrayar desde el hemiciclo que “no podemos estar de acuerdo con su vía crucis fiscal”. El portavoz popular criticó que “Asturias tenga el primer tramo más alto del IRPF, el que más penaliza a las rentas bajas” y calificó de “demoledora” la comparación con las comunidades autónomas vecinas, Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Álvaro Queipo echó en cara al Gobierno asturiano que no aproveche el presupuesto más alto de la historia para reducir su endeudamiento. “Llevamos años de excesos de recursos que no han aprovechado para amortizar deuda y ahora la van a aumentar en 85 millones más cuando un buen gestor habría aprovechado para amortizar y disponer de mayor margen cuando haya menos ingresos. Pero su voracidad no conoce límites”.

El presidente del primer partido de la oposición tiró de retrovisor para hacer balance de las cifras presupuestarias desde que Adrián Barbón llegó a la presidencia del Principado en 2019. “Ahora el presupuesto es un 33 por ciento más caro, pero los asturianos no perciben que vivan un 33 por ciento mejor”, afirmó Queipo. El dirigente popular reconoció que “alguna cosa salvable hay en este proyecto de Presupuesto” pero, matizó, “muy insuficientes” para evitar la enmienda de totalidad de su grupo parlamentario. Cargó también contra el gobierno coalición entre el PSOE y Convocatoria por Asturias-IU, al hablar de “la cuarta década del cambio”, parafraseando, parcialmente, el lema de la Federación Socialista Asturiana en la pasada campaña electoral. “Los cambios no siempre son a mejor”, apuntó Queipo. “Siempre hay una excepción”, subrayó el líder del PP, “Zapico y sus socios anticapitalistas, que tienen ahora una macroconsejería de colocación, con el 13 por ciento de los altos cargos cuando manejan el 1,8 por ciento del Presupuesto. Es una verdadera agencia de colocación porque anticapitalistas, sí, pero no mucho”.