El PP presenta 168 enmiendas parciales al presupuesto por valor de 55,5 millones de euros

El PP acude al último trámite del presupuesto autonómico para 2024 cargado con 168 enmiendas parciales que “al peso” proponen cambiar el destino de 55,5 millones de euros y llegan al Pleno final de este viernes en la Junta con casi nula expectativa de éxito y una justificación que dice, en la voz del diputado Luis Venta, que “tenemos la obligación de presentarlas. Este grupo parlamentario no va a quedar detrás del muro que Adrián Barbón quiere construir en Asturias al más puro estilo Sánchez…” El desglose de las propuestas de cambio que seguramente no aceptará la mayoría de izquierdas del parlamento destina el grueso de las enmiendas (45) y la cuantía (8,4 millones) a las cuentas de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios y el más cuantioso paquete individual a un “plan de reactivación laboral” que propone dotar con siete millones de euros. De ahí hacia abajo, el rosario de propuestas de innovación pide 2,8 millones para crear tres nuevos espacios industriales, uno en el entorno del aeropuerto y dos más en Cangas del Narcea y Candamo, sugiere una nueva partida de 2,5 para intervenciones en el occidente y suroccidente “previstas en los planes de impulso demográfico del Gobierno pero sin compromiso presupuestario” o 2,3 para asentir a la demanda del plus de peligrosidad que piden las trabajadoras de la red de geriátricos públicos y el Gobierno rechaza.

La lista tiene siete millones para infraestructuras, 1,7 de ellos para arreglar las “carreteras del siglo XIX” del oriente, y en la Consejería de Medio Rural dos para “ampliar la partida de daños de la fauna salvaje al ganado”, abunda Venta, que se complementan con “una novedosa partida de un millón para hacer frente al lucro cesante generado por estos ataques”. Los populares proponen además alimentar con 1,5 millones “un programa de relevo generacional en el pequeño comercio”, otro millón para el impulso del sector sidrero, con el propósito de facilitar mediante incentivos que “en 2030 haya mil nuevas hectáreas de manzano de sidra en Asturias” o medio “para iniciar los trámites de la devolución de los montes vecinales en mano común”. Venta enseña en un mapa los “treinta municipios asturianos, la mayoría en riesgo de despoblación, que reciben menos de un millón de euros de inversión” en estos presupuestos y su compañera Beatriz Polledo enlaza con el millón que proponen para la creación de una unidad de psiquiatría con hospitalización en el Hospital de Cabueñes, con los 800.000 para un plan de incentivos dirigidos a facilitar la incorporación de profesionales sanitarios a puestos de difícil cobertura o en los servicios sociales los 200.000 para una abrir una nueva residencia de ancianos en Avilés, “que es la segunda población más envejecida de España y sólo cuenta con 228 plazas residenciales”. En educación, los populares sugieren destinar 800.000 a la equiparación salarial del profesorado de la concertada y otros tantos a la convergencia retributiva de los docentes de la red pública con la media nacional. El Ayuntamiento de Oviedo se llevaría, en el ideal presupuestario del PP, 500.000 euros para la promoción de la capital como “origen del Camino” y un millón para el sustento de la capitalidad gastronómica, además de un incremento en la partida para la unificación de las sedes judiciales por valor de 583.300 euros. Habría además un “plan de formación para profesionales del turismo” dotado con 800.000 euros y un millón más para el transporte escolar en el medio rural. La pregunta es de dónde proponen detraer todos estos recursos que sugieren incorporar al proyecto. La respuesta de Luis Venta dice que la casuística es muy variada, pero que el grueso vendría de eliminar “partidas que se repiten presupuesto tras presupuesto y no se ejecutan”. “Teniendo en cuenta que el nivel de ejecución presupuestaria es el más bajo de España”, apostilla el diputado, “debe preocuparnos poco de dónde se sacan los recursos. La capacidad de gestión de este Gobierno es muy deficiente. No es capaz de ejecutar sus propios presupuesto”, remata.