Foro Asturias dará el sí al Presupuesto regional tras lograr el "carpetazo" al intercambiador de El Humedal en Gijón

Foro Asturias dará el sí a los presupuestos regionales para 2024 tras lograr “dar carpetazo” al proyecto de intercambiador de transporte en El Humedal, en Gijón. Esta mañana, Foro logró el respaldo de los grupos que sustentan el Gobierno regional (PSOE y Convocatoria por Asturies) a una enmienda que anulará la partida destinada al polémico intercambiador gijonés. Esta decisión cuenta también con el respaldo de la diputada Covadonga Tomé, indicó el parlamentario forista, Adrián Pumares. El PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra. Pumares, que ha comparecido ante los medios acompañado de la presidenta de Foro y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, recalcó que las cuentas formuladas por el Gobierno “no son las que gustarían a Foro, ni atienden los grandes retos de Asturias”, pero destacó que su formación ha logrado el objetivo de “evitar la gobernabilidad de los extremos” y demostrar “capacidad de influencia”.

Moriyón afirmó que el respaldo a las cuentas ha sido “muy meditado” pero que obedece a que “el cambio que defiende Foro no pasa por el no por el no”. “Promovemos un cambio con políticas que distan de las que aplica el PSOE, pero votar contra los presupuestos no iba a conducir a ningún lugar”, afirmó la alcaldesa de Gijón. “A veces se cuestiona nuestra postura, pero en política se trata de lograr, con los votos que tienes, influir en el Gobierno para que las cosas cambien en lo que crees que ha de ir a mejor”.

"No me sentía cómodo si permanecía esa partida"

La presidenta de Foro recalcó que el proyecto de intercambiador en El Humedal “generó un rechazo en la ciudadanía desde que fue conocido” y que incluso fue calificado de “estación a cielo abierto”. “Gracias a Adrián Pumares ese rechazo se canalizó y, fruto de esa negociación, no se va a llevar a cabo”, recalcó Moriyón. Para la Alcaldesa, la única opción aceptable es la construcción de una estación intermodal. “Desde el principio hemos dicho que no pondríamos obstáculos a esa estación”, ha señalado para destacar que “como Alcaldesa, me siento satisfecha de haber dado cauce a que el intercambiador forme parte del pasado”. “No se podía aceptar que el intercambiador sustituyese a esa estación intermodal”, ha señalado Moriyón.

Pumares ha indicado que si se hubiese mantenido la partida para esta actuación, que cuenta con rechazo vecinal, habría sido muy difícil para Foro dar un sí a las cuentas: “No me sentía cómodo”, ha dicho. El dinero de esta partida, con financiación de la UE, se destinará a otra genérica bajo la denominación de “MRR-transporte-marquesinas”, que se destinará a otros proyectos, aun en la confianza de que parte de los fondos recaigan en Gijón. Sí ha afirmado que se incluye la construcción de un aparcamiento disuasorio en la Avenida de Portugal.

El diputado de Foro ha afirmado que “no podemos caer en los errores de pensar que los proyectos europeos se pueden destinar a cualquier cosa, sea positiva o no; y si se trata de proyectos lesivos, es preferible que no se usen”. Al respecto se refirió a sus raíces en las cuencas mineras: “Tengo la experiencia de cómo se malgastaron fondos mineros”.

Desdoblaminto del corredor del Nalón y bonos al consumo

Foro Asturias ha conseguido el respaldo a todas sus enmiendas presentadas, que se incluirán en el proyecto de Presupuestos. Pumares ha destacado el compromiso de iniciar estudios para el desdoblamiento de la carretera AS-117, en el corredor del Nalón, “que ha sido un clamor en la zona, más tras el último accidente de tráfico mortal”. También ha logrado que las deducciones fiscales tengan carácter retroactivo desde 2023 y, finalmente, que se incrementen en 500.000 los bonos al consumo. “No puede ser que en la etapa anterior, con Moriyón como Alcaldesa, se destinase más dinero al comercio de Gijón que lo que el Gobierno regional fuese a destinar al de toda Asturias”.

Sin alterar los planes para el consorcio ferial

Con todo, esos 500.000 euros se detraerán de la partida destinada al consorcio ferial de Gijón. Pumares recalcó que la decisión de dónde detraer los recursos la tomó el Gobierno “y no surgió de Foro”. “Con todo, tenemos el compromiso de la Consejera, de la FSA y del Presidente de que o se alterarán los planes relativos al consorcio y la ampliación de capital”, ha señalado. Pumares ha destacado que ese proceso de ampliación está previsto en tres años y “como mucho habrá que reprogramar la fórmula y se respetará escrupulosamente lo acordado”. En este sentido, la alcaldesa de Gijón ha dicho que esta misma mañana ha reiterado al presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, de respaldar los planes previstos para el recinto ferial. “Si esto fuese también lesivo para la Cámara de Comercio tampoco votaríamos a favor”, ha dicho.

Finalmente, Pumares indicó que al margen de los otros compromisos ya arrancados, como rebajas en el impuesto de donaciones, bonificaciones a la natalidad o ventajas para los autónomos) “estaremos más vigilantes para comprobar que se cumplen los compromisos, más cuando hemos conocido que estamos a la cola de España en ejecución presupuestaria”.