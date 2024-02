El PP pone como condición para la ley demográfica el apoyo a sus enmiendas

El PP pone condiciones para apoyar la ley de impulso demográfico, que finalizó la pasada semana la ronda de comparecencias en la Junta General del Principado: el apoyo a las enmiendas que presentará "para mejorar" esa norma. El PSOE emplazó ayer de nuevo al principal grupo de la oposición "al mayor consenso posible" sobre la que será la primera ley asturiana sobre demografía, tras las aprobadas en Galicia, Castilla-La Mancha y Aragón. La fecha para presentar alegaciones a esta ley finaliza el próximo 18 de marzo.

"El PP tiene una segunda oportunidad para no repetir el portazo que dio en la negociación previa a que la ley entrase en la Cámara", planteó la portavoz socialista en el parlamento, Dolores Carcedo. El Gobierno de Adrián Barbón vinculó esa ruptura sobre la ley de impulso demográfico al relevo en la dirección del grupo parlamentario, tras la marcha del que fuera candidato electoral y primer portavoz popular en esta legislatura, Diego Canga, por Álvaro Queipo. "Esperamos que el PP pueda hacer aportaciones constructivas como compromiso con los retos que Asturias tiene", sostuvo Carcedo.

El portavoz adjunto del PP, Luis Venta, no cerró la puerta a la aprobación por su grupo parlamentario a la primera ley asturiana en materia demográfica. "El PP siempre está en condiciones de apoyar una ley que sea beneficiosa para los asturianos. Estamos en un trámite de enmiendas parciales y el PP echará el resto para mejorar la ley que no es buena si, desde luego, es la mejor. No tenemos una posición inamovible cuando hay algo que pueda ser beneficioso para Asturias", argumento el portavoz adjunto popular en el parlamento autonómico. "Vamos a ver qué capacidad tiene el Gobierno, que habla tanto de consenso y de diálogo, pero no los aplica", retó Venta.

La portavoz de Vox, Carolina López, insistió en "la falta de medidas concretas" del texto registrado para la tramitación parlamentaria. "Es una mera declaración de intenciones. El desarrollo del plan de Javier Fernández, que no ha funcionado. El PSOE está más preocupado de que exista un consenso para luego vender que es una ley maravillosa", afirmó la portavoz de Vox. Adrián Pumares (Foro) cree que "algunos partidos buscan excusas" con el argumento de la ausencia de medidas específicas. "Esta ley al final es un paraguas que debe orientar la acción del Gobierno y obligarle a dar cuentas relativas a las políticas en la lucha contra la despoblación".