El lobo, una de cal y otra de arena en la Junta

Una de cal y otra de arena en el parlamento asturiano para sacar al lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre), una decisión que depende del Gobierno central. En apenas una hora de intervalo, el parlamento votó a favor de una iniciativa de Foro y en contra de otra del PP, que persiguen el mismo fin. La razón esgrimida por el Grupo Socialista, que decantó la balanza en ambos casos, no fue de fondo, la exclusión del lobo del Lespre, sino de forma ya que los populares pretendían que el Gobierno asturiano instase a esa medida al Gobierno central ante un debate que debe tener como escenario el Congreso, precisamente a propuesta del PP. Un grupo de ganaderos presente en la tribuna de invitados del parlamento asturiano ha visibilizado su malestar con esas votaciones de resultados tan distintos.

El diputado Adrián Pumares incluyó en una iniciativa de respaldo al campo asturiano de 10 puntos, uno de los cuales pedía requerir al Gobierno de España que “revierta inmediatamente su decisión de incluir al lobo en el Lespre, por poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones ganaderas asturianas y por no respetar las competencias de las comunidades autónomas en esta materia”. Salió adelante con el apoyo del PSOE, el PP, Vox, al sumar 41 votos, solo votaron en contra IU y Grupo Mixto-Podemos.

Más de tres cuartos de hora después, el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, defendió una proposición no de ley con idéntico fin: sacar al lobo del Lespre. Pero instando al Gobierno de Asturias para que conminase al Gobierno central a agilizar la proposición de ley que el Grupo Popular tiene en el Congreso para sacar el lobo del listado de especies protegidas.

El parlamentario popular pedía “escenificar aquí que los ganaderos nos importan”, tras subrayar el papel protagonista de miembros del PSOE asturiano, como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el refuerzo de la protección al lobo.

La diputada socialista Alba Álvarez acusó a los populares de “enredar” y calificó de “iniciativa trampa” la propuesta del PP asturiano. “Seamos rigurosos, quien regula el reglamento del Congreso no es el Gobierno de Asturias, ni el de España. Ustedes tienen grupo en el Congreso. Trabajen allí”, emplazó Alba Álvarez. “Vienen a pedir algo que no compete a esta Junta”, valoró la diputada del PSOE, quien reiteró “el rechazo a la inclusión del lobo en el Lespre, con rotundidad” y afeó a los populares que “quieran romper el amplio acuerdo alcanzado en la anterior legislatura” sobre esta cuestión. Para la portavoz de Vox, Carolina López, la posición de los socialistas "es un brindis al sol", mientras que al forista Adrián Pumares no le pilló de sorpresa el cambio de sentido del voto del PSOE pues se había mostrado “pesimista” antes de que la diputada Alba Álvarez fijara posición. “El encargado de defender en el Senado la inclusión del lobo en el Lespre fue el señor Fernando Lastra. Ese es el respeto que tiene el PSOE por los ganaderos asturianos”, sostuvo Pumares La negativa de los 19 diputados del PSOE, de los tres de IU y de la diputada del Grupo Mixto-Podemos tumbó la propuesta del PP.

Tras la votación, Xuan Valladares, de Asturias Ganadera, lamentó “la nula voluntad política del PSOE de solucionar el problema del lobo”, criticando tanto al presidente del Principado, Adrián Barbón, como a la “número uno” socialista por Asturias en el Congreso, Adriana Lastra.