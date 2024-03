Queipo anuncia en la Junta General que apoyará la red de “les escuelines”, pero Barbón le replica: “No es confiable”

El Gobierno de Adrián Barbón y el PP de Álvaro Queipo, no tienen buena química ni cuando el primer partido de la oposición anuncia que apoyará la red autonómica de “les escuelines”, los centros para menores de 3 años que serán gratuitas a partir del próximo mes de septiembre. El presidente del Principado esgrimió que el presidente y portavoz de los populares asturianos “no es confiable porque no se puede decir a los interlocutores siempre lo que quieren escuchar” y recordó que ya votó en contra del Presupuesto, que permitirá aplicar esa gratuidad este año, en el inicio del próximo curso.

El líder del PP en la Junta, Álvaro Queipo, enumeró una por una las doce ocasiones en las que el Grupo Socialista votó en las últimas legislaturas contra la gratuidad del ciclo educativo para menores de tres años. “Nosotros en cambio, vamos a votar sí en la primera ocasión que se nos pide”, esgrimió el portavoz popular, que agradeció a la consejera de Educación, Lydia Espina, que pidiera de forma expresa aportaciones y el apoyo a este proyecto, en la ley que traerá a la Junta General, “mientras usted mentía sobre nuestras intenciones, sin haberse puesto en contacto con este portavoz; es lamentable”. El presidente Barbón rebatió a los populares con el argumento de que “su modelo 0-3 no tiene nada que ver, lo que planteaba Cherines” -en alusión a la expresidenta popular Mercedes Fernández- “no era una red autonómica, ni gratuita, era un cheque bebé”. Una valoración que provocó malestar y murmullos en la bancada popular. “No se pongan nerviosos”, aconsejó Barbón a los diputados del primer grupo de la oposición. El presidente del Principado aseguró que no le pilló por sorpresa el apoyo del PP al desarrollo de la ley de “les escuelines”, con pulla incluida: “Me llegó una filtración de su grupo parlamentario”. Barbón sostuvo que ese apoyo no es decisión de Álvaro Queipo: “No la toma usted, la toman sus alcaldes, que le presionan para que apruebe esta ley”. El presidente esgrimió, por último, la razón de la desconfianza que le genera el portavoz popular: “No se puede decir a cada interlocutor lo que quiere escuchar”.

Si Queipo admitió en el cara a cara quincenal con el presidente del Principado que “ya sé que no soy la persona que mejor le cae”, Barbón acabó remitiéndose a los hechos: “Tenemos legislatura por delante para encontrarnos”. Continuará.