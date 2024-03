La expulsión de Tomé de Podemos "no cambia nada" el tablero en la Junta

Unanimidad entre todos los partidos de la Junta General sobre las consecuencias que tendrá la expulsión de la diputada Covadonga Tomé de Podemos. Y no es fácil, para nada, que haya coincidencia entre todos los partidos que forman el hemiciclo asturiano . "La expulsión no cambia nada el funcionamiento del parlamento autonómico" coinciden PSOE, PP, Vox, IU y el Grupo Mixto. Una valoración que corroboró la propia afectada: "Apenas las señales del parlamento y la dirección del correo electrónico, cuestiones que no tienen ninguna relevancia".

El voto de Covadonga Tomé resultó decisivo para que no prosperasen las enmiendas de totalidad contra el Presupuesto autonómico de 2024. Justo en las vísperas de esa negociación, el PSOE ya había adoptado una posición pragmática respecto a la delicada situación de Covadonga Tomé con su partido, que a esas alturas ya había decidido su expulsión a expensas sólo de la confirmación oficial. Apenas cuatro meses antes, la FSA centraba la interlocución en la dirección regional de Podemos, pero a finales de año Covadonga Tomé era quien tenía el escaño y, por lo tanto, la decisión sobre el voto que ya se presumía clave para garantizar la mayoría de izquierdas en el parlamento asturiano.

La portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo, aseguró que en su grupo no prevén cambios como consecuencia de la expulsión de Tomé. "Buscamos en cada ley o iniciativa el mayor respaldo posible y seguiremos operando de la misma manera", valoró la parlamentaria. Una linea parecida a la que defendió el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, el otro grupo que sustenta al Gobierno de Barbón. Xabel Vegas manifestó su "respeto absoluto" a las decisiones internas de Podemos, "pero en este parlamento, es la diputada Covadonga Tomé quien tiene el acta y no cambia en nada las relaciones entre los grupos parlamentarios, ni tampoco la de nuestro grupo con Covadonga Tomé, que es muy buena". Vegas subrayó "las muchas coincidencias programáticas e ideológicas y para nosotros no hay ningún cambio". Recordó la propuesta del pacto de legislatura realizada a Covadonga Tomé "para tener garantizada una mayoría progresista, que haga frente a las políticas conservadoras del PP y Vox, pero estamos esperando respuesta".

La diputada Tomé aseguró que la respuesta a esa oferta de pacto de legislatura "no tiene nada que ver" con su expulsión definitiva de Podemos, "porque esta situación no es tan nueva ni inesperada". Para la parlamentaria del Grupo Mixto que haya acuerdo de legislatura o no, "dependerá de más conversaciones que se tendrán que producir para saber en qué consiste ese pacto y hasta punto nos interesa, o si es preferible alcanzar acuerdos puntuales o tener otro tipo de relación con Convocatoria por Asturias".

Luis Venta (PP) cree que no afectará la expulsión de Tomé al funcionamiento del parlamento. "Ya estaba funcionando como muy independiente (...) No creo que influya para inclinar balanzas en esta Junta General", valoró el diputado popular. Por su parte, Carolina López, portavoz de Vox, tampoco espera cambios: "La señora Tomé lleva representándose a sí misma desde que empezó la legislatura y no creemos que repercuta en el funcionamiento de la Junta".

Adrián Pumares (Foro) afirmó que la expulsión de Tomé "ya se daba por descontada". Tras subrayar su relación cordial con la diputada con la que comparte el Grupo Mixto, reconoció que en la anterior legislatura fue "muy crítico con que haya diputados en la Junta que no representan a los partidos por los que concurrieron a las elecciones", en alusión a la situación con Pedro Leal y emplazó a la Junta a una reflexión sobre esos casos.