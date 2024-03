Queipo afea la "ligereza" del Gobierno ante la falta de Presupuesto y Barbón le pide "coherencia"

Cruce de reproches entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el jefe de la oposición, Álvaro Queipo, a cuenta de la decisión de Pedro Sánchez de renunciar a presentar los Presupuestos Generales del Estado después de que el presidente de la Generalitat convocase elecciones anticipadas por quedarse sin cuentas autonómicas para este año.

El líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, afeó "la ligereza" con la que el Gobierno asturiano se tomó la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024. "Ya está bien de que el Gobierno de Barbón no luche por Asturias e intente siempre justificar lo que hace el Gobierno de Sánchez", reprochó Queipo, que reiteró su convencimiento en los perjuicios que entraña para Asturias la ausencia de unas nuevas cuentas estatales en el presente ejercicio. "No es bueno que el Estado no tenga Presupuestos este año, se mire por donde se mire", valoró el dirigente popular, que insistió en que "están en el aire 184 millones que iban a ser entregados a cuenta a Asturias y que, de momento, no vamos a recibir, salvo que Sánchez decrete que sí, pero tengo muy poca confianza en lo que pueda decretar respecto a Asturias". El PSOE registró ayer varias enmiendas al decreto anticrisis para actualizar las entregas a cuenta en las comunidades autónomas, lo que permitirá que se puedan aplicar, previsiblemente, esta primavera aunque de momento no hay fecha para su discusión en el Congreso.

Queipo realizó estas manifestaciones poco antes de reunirse con la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, dentro de una ronda de encuentros con los regidores de concejos de la región en la que ya incluyó uno con el regidor de Siero, el socialista Ángel García. El dirigente popular también se mostró crítico con la ley de amnistía, aprobada en el Congreso este jueves, porque "convierte en españoles de segunda a los asturianos, que sí podrían haber resultado beneficiados de un buen Presupuesto si los socialistas hubieran incluido una inversión clara". Queipo emplazó, una vez más, al presidente Barbón a que traslade al Ejecutivo central "la exigencia permanente de que no queremos más que nadie, pero tampoco menos de lo que nos corresponde".

"Tacticismo político"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró que su ejecutivo "está evaluando" la repercusión de la prórroga "porque somos un gobierno serio", pero reiteró que "las inversiones en marcha y ya autorizadas van adelante" y precisó, de manera explícita, que la ausencia de un nuevo presupuesto estatal en 2024 no afecta en modo alguno a los trenes de ancho métrico, cuya entrega recordó que "es para 2026".

Barbón incidió en su primer mensaje tras conocerse la prórroga decidida por Sánchez tras la convocatoria de elecciones en Cataluña. "Prefiero que haya presupuesto, pero entiendo que las dinámicas electorales son las que son y, en todo caso, la entrada en vigor de las cuentas de 2024 hubiera sido a finales de año por lo que ya tendrían una incidencia muy limitada", sostuvo el presidente asturiano. Tras esta argumentación, Barbón mandó un recado al primer partido de la oposición. "Dicho esto, pido al PP coherencia. No se puede criticar que no haya presupuestos y luego votar en contra, o en contra del techo de gasto en el Senado. Eso es tacticismo político", replicó el también secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Barbón rebatió, asimismo, las críticas populares por agendar "con nocturnidad y alevosía" el pleno sobre los incumplimientos del Ministerio de Transportes para la tardes del lunes y el martes próximos: "Si alguien está acostumbrado a irse a las tres de la tarde, no está mal que los diputados nos pasemos una tarde trabajando en la Junta. Marcho muchas veces de Presidencia a las nueve de la noche o más tarde y no me caen los anillos", contestó al PP.