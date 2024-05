Queipo (PP) reta al Gobierno sobre la oficialidad: "Convoque elecciones"

La votación sobre la reforma del Estatuto de autonomía para incluir la oficialidad del asturiano y del eo-naviego calienta motores en el debate parlamentario. Aunque el presidente Adrián Barbón no se reunirá con todos los grupos, excepto Vox, hasta la próxima semana para buscar el consenso sobre la oficialidad, tanto el PP como Vox dedicaron a esta cuestión sus últimas preguntas de control antes del parón por las elecciones, una coincidencia sobre la que ironizó el propio Barbón: "Les agradezco esta coordinación, ya ve que están trabajando en futuribles y fantasiosos gobiernos conjuntos".

Sostuvo el líder de la oposición, consideración que Barbón negó a Queipo "porque esa figura no existe en el reglamento de la Junta", que la convocatoria a los partidos para hablar de la cooficialidad "es la segunda vez que usted intenta engañar a los asturianos con este tema" y responsabilizó al presidente del Principado de "usar la oficialidad como arma arrojadiza contra el principal partido de la oposición". Queipo pasó el ataque. "Ni yo tengo legitimidad para anunciar una reforma del Estatuto, ni usted los votos para que salga adelante". Y lanzó su reto a Barbón, tras declararse falante. "No creo que exista un clamor por la oficialidad, pero si cree que estoy equivocado solo hay un camino, convocar elecciones. Veamos qué opinan los asturianos". Barbón, como ya hiciera con la exportavoz popular Teresa Mallada, replicó con la oficialidad del gallego: "Usted, que tanto quiere a Galicia, ¿qué pasa, que los gallegos son más inteligentes o tienen más derecho a proteger su lengua que nosotros?". El presidente del Principado contestó tanto al portavoz del PP como a Carolina López, de Vox, con párrafos del artículo del economista Eduardo Fernández Luiña, a favor de la cooficialidad, publicado por LA NUEVA ESPAÑA el martes. "El que quiera llingua que la hable y que la pague de su bolsillo", sostuvo López. Barbón lanzó un pronóstico: "Les voy a dar una mala noticia, se van a quedar solos en el no a la cooficialidad porque el PP se va a abstener".

Reforma de la ley de uso

A la tarde, en una comparecencia con Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, Queipo se abrió a discutir con el Gobierno una reforma de la ley de Uso del Asturiano. "Si hay una modificación de esa ley, que, por cierto, impulsó el PP, estaré dispuesto a abordarla con normalidad y ganas; pero de ahí a una reforma del Estatuto con una cooficialidad hay un trecho". Tellado afirmó que la posición del PP es coherente en todo el conjunto nacional. "En Galicia, la política lingüística la decidieron los gallegos en las urnas", recalcó.