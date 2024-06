El consejero Peláez, sobre la financiación autonómica: "Reivindico las singularidades de Asturias"

El terremoto de la negociación para la formación de gobierno en Cataluña sacude el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La disposición a reconocer "las singularidades" catalanas en un nuevo modelo, planteada primero por vicepresidenta María Jesús Montero y este fin de semana por el presidente Pedro Sánchez, ha dado munición al principal partido de la oposición en Asturias, el PP, para denunciar la tibieza del Gobierno asturiano. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aprovechó la comisión de su área este lunes para abundar en la que será su hoja de ruta si finalmente se aborda la reforma del modelo actual. "Yo reivindico las singularidades de Asturias", contestó Peláez al diputado popular, Andrés Ruiz, que le preguntó por una posible subida de impuestos autonómicos para contrarrestar "los 2.168 millones que Cataluña ya no quiere aportar al sistema de financiación".

El consejero de Hacienda sostuvo que el sistema de financiación deberá dar encaje a "todas las singularidades", una situación que pasa porque haya más recursos para que los servicios básicos se puedan prestar "con equidad" en todos los territorios. Aseguró Guillermo Peláez que "Asturias no se ha movido un ápice" después de que Andrés Ruiz (PP) le afease que "tendremos que esperar a ver qué pactan sus jefes de Madrid con los de Cataluña". Este mensaje del titular de las finanzas del Principado engarzó con el que ya había formulado la víspera el presidente del Principado, Adrián Barbón, que volvió a subrayar este lunes. "La postura de Asturias no es la que diga yo, ni la que diga nadie, es la que hizo el parlamento. En Asturias la pasada legislatura firmamos un acuerdo todos los grupos parlamentarios, excepto la extrema derecha que dijo esto de la financiación autonómica a ellos les daba igual", declaró Barbón. El presidente del Principado recalcó que el actual modelo ha quedado obsoleto. "Todas las comunidades están infrafinanciadas, hay que poner más dinero para compartir entre las comunidades porque estamos viendo que con lo que llega no es suficiente, pese a que en los últimos años, justo es decirlo, el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo importante", manifestó Barbón, que hizo hincapié en que en la valoración del coste real de los servicios hay que tener en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión y el despoblamiento".

El PSOE de Galicia también terció en el debate de la reforma de la financiación, negando que el Ejecutivo de Sánchez se plantee un modelo "a dos" con Cataluña. "El Partido Socialista siempre ha planteado un sistema donde tengan que estar todas las comunidades", dijo el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien sostuvo que "en Galicia también pedimos una financiación singular".