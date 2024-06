El consejero Zapico reconoce las "dudas jurídicas" de la declaración responsable para las ayudas al alquiler

“Una cosa es predicar y otra dar trigo”. El diputado socialista Monchu García ha resumido en esa sentencia del refranero español la metamorfosis política que ha supuesto para el coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, de ser el mayor azote de la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, a estar ahora al frente del departamento que gestiona las ayudas al alquiler y el bono joven, que suman 13.000 solicitudes. Zapico ha reconocido esta mañana en la comisión parlamentaria que la fórmula que tantas veces reivindicó cuando estaba en la oposición, el uso de la declaración responsable para la solicitud de ese tipo de ayudas, “genera dudas jurídicas”.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda admitió esas “dudas jurídicas” tras una pregunta realizada por el diputado José Cuervas-Mons, quien le reprochó los escasos avances y mejoras tas un año en el Gobierno en una materia que “usted conoce muy bien y cuando estaba en la oposición decía que era una vergüenza y atacaba con dureza a la anterior consejera, Melania Álvarez”. Zapico aseguró que hay medidas en marcha, como “el refuerzo de valoradores, ahora estamos en 250 expedientes a la semana y esperamos llegar a una velocidad de crucero de 450” o un contrato menor con la empresa SERPA “porque más del 90 por ciento de las ayudas al alquiler no son telemáticas y hay que picarlas a mano”. El consejero de Hacienda también achacó el gran volumen de solicitudes del año de 2023 pendientes todavía a que “primero quise solucionar las que estaban ‘olvidadas’ del año 2021, y detrás de las que hay mucha gente”, a la interoperabilidad con otras administraciones y a un software que se basa en el Excel”

“Usted que tanto habló de la guerra a la burocracia social, no me puede dar una respuesta más burocrática”, reprochó Cuervas-Mons. “¿Por qué hay solo tres valoradores y no 23? Ustedes en IU tienen una facilidad pasmosa para cuando llegan al Gobierno olvidarse de los problemas, pero eso sí ocupar puestos y sueldos”, cuestionó el parlamentario popular.

Con Vox, el debate entró en otra dimensión, ya que su diputado Javier Jové arremetió directamente contra “unas paguinas” a las que atribuyó la finalidad política de generar clientelismo. “No sería mejor que en vez de robar a la gente el 50 por ciento de su dinero, robaran un poco menos, el 10 ó el 15 por ciento, y asó pudieran pagar su vivienda”, planteó Jové. La respuesta de Ovidio Zapico fue de manual: “Yo creo en la fiscalidad progresiva”. La discusión acabó alejándose del motivo de la comparecencia, el atasco burocrático de esos expedientes, y dio pie al Consejero para manifestar que “desgraciadamente las ayudas al alquiler están yendo a reforzar la especulación y la avaricia”. Una posición rebatida por Jové con la máxima fidelidad al manual de estilo de Vox: “No hay mayor avaricia que la socialista”. El diputado de Vox también arremetió contra el PP. “Vienen aquí sin un modelo propio, asumen los planteamientos de la izquierda de cabo a rabo. Su obsesión es gestionar el socialismo, por eso en Europa el 90 por ciento de sus decisiones son conjuntas”, lamentó Jové.

Por alusiones, el diputado del Grupo Socialista, Monchu García, salió al paso de los argumentos de Jové: “¿Con unos ingresos de 18.000 euros al año cree que daría para pagarse una educación privada, una sanidad privada y recibir después unas pensiones dignas? Creo que no. El modelo ultranacionalcatolicista de Vox es que salga adelante el más fuerte, dejando las migajas para la misericordia caritativa”. El parlamentario del PSOE, de vuelta al tema de la comisión, asumió que “la herramienta es insuficiente, habrá afinarla y ser más agil y en eso está el Gobierno”.

Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, hizo hincapié en “la herencia envenenada” que recibió Ovidio Zapico con el atasco de las ayudas del alquiler de la etapa de Melania Álvarez y confesó su “preocupación” porque el uso de la declaración responsable en el ámbito social le genere ahora dudas al también coordinador general de IU de Asturias. “En la ley ambiental esa declaración no genera ninguna duda”, reprochó Tomé, que reclamó “más transparencia e información a los solicitantes que esperan respuesta”.

Ovidio Zapico reconoció a lo largo de su intervención que de las 13.000 solicitudes de ayudas al alquiler para familias y del bono joven, se quedarán sin ella algo más de la mitad porque “los recursos son finitos”. Admitió que “hay mucho por hacer” para llegar a “la velocidad de crucero de 450 expedientes a la semana”, pero aseguró que volvería a tomar la decisión de “resolver antes las solicitudes del año 2021, aunque suponga ir más retrasados en las de 2023. Ponerme al día con aquello detrás, era incapaz”, afirmó el consejero de Ordenación del Territorio que, por otra parte, celebró “la fractura entre Vox y el PP en Asturias”, a la vista del debate cruzado en esta comisión entre ambos grupos parlamentarios de la derecha.

