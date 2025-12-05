Juan Cofiño urge a renovar la Constitución para "cerrar la concepción autonomista" y avanzar a un Estado federal

“No puede diferirse por más tiempo una reforma limitada de la ordenación territorial del Estado con el propósito de cerrar la concepción inicial autonomista y prefederal, y dotarnos de una vez por todas de una estructura federal”. El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, hizo este viernes un llamamiento a renovar la Constitución, con motivo del acto institucional por la celebración de su 47 aniversario, para cerrar, “con vocación de permanencia en el tiempo”, el debate territorial en el que está inmerso el país.

No obstante, esta renovación de la ordenación territorial, defendió, debe hacerse “con el limite innegociable del principio de igualdad, evitando una lectura de la Constitución, como algunos patrocinan, de la que se pueda inferir una España confederal”, pues implicaría “la negación del propio Estado, por cuanto se fraccionaría la soberanía y los principios de colaboración”.

Para Cofiño, el federalismo “bien entendido” es “la fórmula política más adecuada para el supuesto de Estados en los que conviven sensibilidades diversas, sea cual sea su origen”. Porque “puede y debe flexibilizarse” para acoger las “pulsiones identitarias presentes”, en asuntos como la lengua, la cultura y la educación.

“El límite infranqueable se establece en el aseguramiento de la igualdad y en su contribución a la reducción de las desigualdades entre los territorios”, insistió. Y recordó que la Constitución “realizó un gran esfuerzo por integrar a los nacionalismos periféricos”.

Incorporación de nuevos derechos sociales y ambientales

Pero no fue este el único asunto que Cofiño propuso abordar en caso de una hipotética reforma constitucional. Dejando a un lado la “necesidad imperiosa de la abolición de un anacronismo histórico: la de preterir a la mujer en la sucesión a la Corona y, en consecuencia, a la Jefatura del Estado”, el presidente de la Junta planteó incorporar a la Carta Magna nuevos derechos sociales, como una renta mínima garantizada, o los nuevos derechos ambientales.

También habló de imponer un reparto competencial “claro” que elimine duplicidades y conflictos comunes en un sistema actual “complejo y disfuncional”, además de recordar la “urgencia” de regular “con claridad y precisión un sistema de financiación robusto y garante de equidad entre territorios”.

Finalmente, apuntó a la necesidad de iniciar un proceso, con miras a escalar hasta la Unión Europea: la implantación de una suerte de constitucionalismo cosmopolita. El objetivo es dar respuesta a la globalización económica y de los mercados, para sostener “derechos que ya están siendo afectados” por un fenómeno emergente que "amenaza con producir graves daños en el ecosistema de la democracia liberal occidental". Una situación, denunció, que se ve agravada por “la actividad parcialmente nefanda de las redes sociales”, que están educando a buena parte de la sociedad en “el enfrentamiento y la crispación”.

El acto institucional por la Constitución contó con la presencia de la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el presidente del Principado, Adrián Barbón; el arzobispo, Jesús Sanz Montes. También estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro; el delegado de Defensa, Jesús Moreno, así como otras autoridades judiciales, integrantes del Gobierno del Principado, diputados de todos los grupos parlamentarios (a excepción de Vox) y senadores asturianos. Al finalizar hubo una actuación musical a cargo de la formación Tesitura.