El palacete de la Junta General del Principado, abierto de par en par: cómo y cuándo conocer sus dependencias

La Junta General del Principado pasa por ser la "casa" de todos los asturianos -ahí reside el poder que estos otorgaron a través de las urnas a sus representantes- y no está mal conocerla por dentro. Una de las mejores fechas es entorno a su aniversario, el 6 de diciembre.

Por este motivo vuelven a la Junta las Jornadas de Puertas Abiertas, que comienzan este sábado 6 de diciembre y se prolongan hasta el lunes 8. No solo los asturianos, sino todo el que pase por Oviedo en este puente festivo, pueden recorrer las principales dependencias del Parlamento del Principado. Por la mañana, en horario de 10:30 a 14:30 horas (hora límite de acceso:13:45 horas). Por la tarde, en horario de 16:30 a 19:30 horas (hora límite de acceso:18:45 horas).

Visita

Cada media hora los grupos podrán recorrer las distintas dependencias del Parlamento asturiano: la Sala Constitución (antiguo salón de plenos), el Hemiciclo, la sala Argüelles, el salón Europa y el despacho del Presidente de la Cámara.

Este año hay novedad: la exposición de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (Fasad), que se puede ver en el parlamento. Titulada “¿Te acuerdas de ésta?”, está compuesta por 17 obras de gran formato en técnica mixta que reinterpretan canciones populares de la infancia. La muestra se ubica en el salón Europa y la galería de la primera planta.

Las jornadas son parte de la agenda institucional que se completa con la presencia del presidente de la Junta, Juan Cofiño, en Madrid. Asitirá a la recepción en el Congreso de los Diputados con motivo de la celebración del Día de la Constitución este sábado.