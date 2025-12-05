El presupuesto para los puertos asturianos "repite partidas, reduce inversión y no soluciona los problemas reales", dice el PP

"El presupuesto de puertos de 2026 repite partidas, reduce inversión, no ejecuta obras, llega tarde a los problemas y mantiene a Asturias como la única comunidad sin una ley de puertos". Así de contundente se mostró esta mañana en Navia la diputada regional y portavoz de Infraestructuras del Partido Popular, Cristina Vega, ante la propuesta económica en materia de infraestructura y explotación portuaria planteada por el Gobierno del Principado.

Explicó que en el año 2023 se dejaron sin invertir más de cinco millones de euros, un 49 por ciento del presupuesto. En 2024, dos millones y medio, lo que supone un 37 por ciento. Y 2025 podría terminar "con una ejecución incluso peor a la del año pasado".

"A 31 de octubre, la ejecución presupuestaria acumulada solo alcanza el 29 por ciento del presupuesto, frente al 31 por ciento de la misma fecha en 2024. Reflejando una tendencia de inversión insuficiente que sigue afectando a proyectos clave para la región", desgranó. Es decir, "la inversión en puertos se sitúa por debajo de los 6 millones de euros".

Estas cifras reflejan, a su juicio, que los puertos asturianos "no tienen un problema presupuestario", sino de "abandono". "No es falta de dinero, es falta de gestión. La inversión baja y la ejecución cae", señaló. Y añadió: "Estamos ante un presupuesto continuista. El 61% de las obras ya estaban previstas el año pasado. Son los mismos anuncios de siempre, el gobierno socialista repite partidas que nunca ejecuta".

Vega puso a Navia como ejemplo perfecto del “abandono” que sufren los puertos asturianos. “Dos espigones por arreglar y una previsión de 60.000 euros, hacen presagiar que no harán ni una sola obra portuaria en Navia en 2026", advirtió.

Asturias, sin ley de Puertos

La diputada popular también mencionó la ley de Puertos: “Asturias sigue siendo la única comunidad sin ella. Es el gran incumplimiento del Gobierno de Asturias". Esta norma estaba incluida en el plan de iniciativas legislativas del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para la XII legislatura, en concreto para el segundo semestre de 2025. Sin embargo, "desde 2021 no se ha destinado ninguna partida presupuestaria para la redacción de esta ley, prometida desde que Barbón es presidente".

Esta herramienta "fundamental" es una reivindicación histórica del Partido Popular, que ya presentó dos leyes de puertos, que fueron rechazados por el PSOE argumentando que estaban a punto de presentar la suya. Esto fue en el 2016 y en el 2020.

Vega estuvo acompañada por el parlamentario por el Occidente, Salvador Méndez; la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández: y el concejal de Medio Ambiente, Juan Vicente Fernández.