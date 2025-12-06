Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adrián Pumares tacha de "insultante" la valoración de Calvo sobre el transporte asturiano: “Una burla para todos los asturianos"

El diputado de Foro afirma que el consejero de Movilidad está "alejado de la realidad" y asegura que la ciudadanía vive una situación "insostenible" con el Cercanías

Adrián Pumares.

Adrián Pumares. / Luisma Murias / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La valoración del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sobre el estado del sistema de transportes asturiano -“está mejor que nunca”, ha dicho esta mañana-, ha provocado la indignación del portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares. El diputado considera esta afirmación “insultante y totalmente alejada de la realidad”, además de suponer “una burla para todos los asturianos que cada día sufren retrasos, averías y cancelaciones en los trenes de Cercanías”.

Lamenta el forista, que el Gobierno de Barbón haya optado por “la autocomplacencia y el triunfalismo en lugar de reconocer el grave deterioro de los servicios públicos de transporte”.

En su opinión, es “incomprensible que el Ejecutivo se felicite mientras la ciudadanía vive una situación insostenible en la red de Cercanías”. Para Pumares, “si Barbón y Calvo hablasen con cualquier usuario podrían comprobar que el servicio funciona peor que nunca”.

Recuerda que hace un año su partido impulso en la Junta General una proposición no de ley para acabar con la precariedad del servicio de Cercanías y fue aprobada. En la misma, se resaltaba la necesidad de “reacondicionar la flota, contar con más personal y mejorar la comunicación con los usuarios”.

Sin embargo, “tanto el Gobierno de Barbón como el Ministerio de Transportes han normalizado un nivel de deficiencia que sería intolerable en cualquier otra Comunidad Autónoma”.

Noticias relacionadas y más

“Lo mínimo que merecen los asturianos es respeto, inversiones y un transporte público fiable. Lo que no merecen son mensajes triunfalistas que no se sostienen en la realidad”, sentencia Pumares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  2. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  3. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  4. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  5. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
  6. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  7. Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
  8. “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”

Adrián Pumares tacha de "insultante" la valoración de Calvo sobre el transporte asturiano: “Una burla para todos los asturianos"

Adrián Pumares tacha de "insultante" la valoración de Calvo sobre el transporte asturiano: “Una burla para todos los asturianos"

Queipo reclama a Barbón que actúe para que el PSOE cese "los ataques a la Constitución"

Queipo reclama a Barbón que actúe para que el PSOE cese "los ataques a la Constitución"

Barbón plantea reformar la Constitución para implantar un sistema electoral directo a doble vuelta

Barbón plantea reformar la Constitución para implantar un sistema electoral directo a doble vuelta

El Principado asegura que el sistema de transporte público de Asturias "funciona mejor que nunca"

El Principado asegura que el sistema de transporte público de Asturias "funciona mejor que nunca"

Juan Cofiño urge a renovar la Constitución para "cerrar la concepción autonomista" y avanzar a un Estado federal

Juan Cofiño urge a renovar la Constitución para "cerrar la concepción autonomista" y avanzar a un Estado federal

El presupuesto para los puertos asturianos "repite partidas, reduce inversión y no soluciona los problemas reales", dice el PP

El presupuesto para los puertos asturianos "repite partidas, reduce inversión y no soluciona los problemas reales", dice el PP

El palacete de la Junta General del Principado, abierto de par en par: cómo y cuándo conocer sus dependencias

El palacete de la Junta General del Principado, abierto de par en par: cómo y cuándo conocer sus dependencias

Un barquito de papel abre paso a un Parlamento que por fin escucha: arte e inclusión toman la Junta General

Un barquito de papel abre paso a un Parlamento que por fin escucha: arte e inclusión toman la Junta General
Tracking Pixel Contents