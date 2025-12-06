Adrián Pumares tacha de "insultante" la valoración de Calvo sobre el transporte asturiano: “Una burla para todos los asturianos"
El diputado de Foro afirma que el consejero de Movilidad está "alejado de la realidad" y asegura que la ciudadanía vive una situación "insostenible" con el Cercanías
La valoración del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sobre el estado del sistema de transportes asturiano -“está mejor que nunca”, ha dicho esta mañana-, ha provocado la indignación del portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares. El diputado considera esta afirmación “insultante y totalmente alejada de la realidad”, además de suponer “una burla para todos los asturianos que cada día sufren retrasos, averías y cancelaciones en los trenes de Cercanías”.
Lamenta el forista, que el Gobierno de Barbón haya optado por “la autocomplacencia y el triunfalismo en lugar de reconocer el grave deterioro de los servicios públicos de transporte”.
En su opinión, es “incomprensible que el Ejecutivo se felicite mientras la ciudadanía vive una situación insostenible en la red de Cercanías”. Para Pumares, “si Barbón y Calvo hablasen con cualquier usuario podrían comprobar que el servicio funciona peor que nunca”.
Recuerda que hace un año su partido impulso en la Junta General una proposición no de ley para acabar con la precariedad del servicio de Cercanías y fue aprobada. En la misma, se resaltaba la necesidad de “reacondicionar la flota, contar con más personal y mejorar la comunicación con los usuarios”.
Sin embargo, “tanto el Gobierno de Barbón como el Ministerio de Transportes han normalizado un nivel de deficiencia que sería intolerable en cualquier otra Comunidad Autónoma”.
“Lo mínimo que merecen los asturianos es respeto, inversiones y un transporte público fiable. Lo que no merecen son mensajes triunfalistas que no se sostienen en la realidad”, sentencia Pumares.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”