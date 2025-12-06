Adrián Pumares tacha de "insultante" la valoración de Calvo sobre el transporte asturiano: “Una burla para todos los asturianos"

La valoración del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sobre el estado del sistema de transportes asturiano -“está mejor que nunca”, ha dicho esta mañana-, ha provocado la indignación del portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares. El diputado considera esta afirmación “insultante y totalmente alejada de la realidad”, además de suponer “una burla para todos los asturianos que cada día sufren retrasos, averías y cancelaciones en los trenes de Cercanías”.

Lamenta el forista, que el Gobierno de Barbón haya optado por “la autocomplacencia y el triunfalismo en lugar de reconocer el grave deterioro de los servicios públicos de transporte”.

En su opinión, es “incomprensible que el Ejecutivo se felicite mientras la ciudadanía vive una situación insostenible en la red de Cercanías”. Para Pumares, “si Barbón y Calvo hablasen con cualquier usuario podrían comprobar que el servicio funciona peor que nunca”.

Recuerda que hace un año su partido impulso en la Junta General una proposición no de ley para acabar con la precariedad del servicio de Cercanías y fue aprobada. En la misma, se resaltaba la necesidad de “reacondicionar la flota, contar con más personal y mejorar la comunicación con los usuarios”.

Sin embargo, “tanto el Gobierno de Barbón como el Ministerio de Transportes han normalizado un nivel de deficiencia que sería intolerable en cualquier otra Comunidad Autónoma”.

“Lo mínimo que merecen los asturianos es respeto, inversiones y un transporte público fiable. Lo que no merecen son mensajes triunfalistas que no se sostienen en la realidad”, sentencia Pumares.