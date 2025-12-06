Barbón plantea reformar la Constitución para implantar un sistema electoral directo a doble vuelta

La renovación de la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos es una reivindicación latente desde hace años que coge fuerza cada 6 de diciembre, con motivo de su efeméride. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha aprovechado este año para reflexionar y poner sobre la mesa una propuesta que cambiaría por completo el modelo electoral actual en el caso de que se llevase a cabo la reforma constitucional: la posibilidad de que los ciudadanos elijan directamente a sus dirigentes.

“En estos tiempos que hay mucha gente que atenta contra la democracia, más democracia y más participación siempre es mucho mejor. Por tanto, planteo que uno de los temas que debería ser objeto de estudio sería la elección directa de nuestros alcaldes, presidentes autonómicos y de nuestro presidente, o presidenta, del Gobierno de España”, lanza a través de un vídeo.

¿Cómo se llevaría a cabo este proceso? “Participando directamente la ciudadanía a doble vuelta”. Actualmente, España tiene un sistema de listas cerradas. Es decir, los partidos son los que deciden el orden de sus candidaturas sin que los ciudadanos puedan elegir si prefieren a uno u otro candidato dentro del mismo partido.

La segunda propuesta de Barbón es la reforma del Senado. El presidente del Principado aboga por “reducir el número de senadores, que haya el mismo número de senadores por comunidad autónoma y que estos sean elegidos por los parlamentos autonómicos”.

Por último, “creo que nuestro futuro dentro de un proyecto común que se llama España, y que se incluye en el marco del proyecto Europa, pasa inequívocamente por la construcción de un estado federal”.

Mirar hacia delante

"Honrar la Constitución también significa mirar hacia delante. Desde el respeto a los principios que nos unen, es razonable reflexionar juntos sobre cómo actualizar aquello que sea necesario para que la Constitución siga siendo un instrumento útil para las generaciones presentes y futuras", asegura.

En este sentido, señala que, "evidentemente", esta reforma tiene que ser "fruto del diálogo, del acuerdo y de la búsqueda del consenso, pero actualizar todo lo que hemos logrado en un contexto tan díficil como el que estamos viviendo desde el punto de vista de la defensa de la democracia".

Asimismo, en el mensaje, Barbón, que se reivindica como hijo de la Transición, destaca la importancia de “un logro colectivo fruto de la transición política y del consenso”. “Es importante reivindicarla porque en estos momentos, más que nunca, tenemos que reivindicar la defensa de la democracia y la libertad, la justicia y la igualdad", insiste.